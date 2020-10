Liisi Koikson naudib pimedaid sügisõhtuid: see on parim aeg millegi uue loomiseks

Liisi Koikson andis välja singli «Üksindus», mis sündis telesaates «Muusika mu sõnadele». «Kahjuks jäi see tore telesaade vaid ühekordseks projektiks. Tegemist oli BFM-i filmitudengite magistritööga. Õpilaste idee oli majja kinni panna kaks eriilmelist bändi ja anda muusikutele paberitäis Maian Kärmase poolt kirjutatud tekste. Loomingu osas anti täiesti vabad käed! Võtsime koos bändiliikmete Raun Juurikase, Marti Tärni ja Martin Petermanniga väljakutse vastu ning jäime loomingu lõpptulemusega väga rahule. Meie rivaaliks oli Puuluup, oligi nii huvitav, sest nemad ajavad ju täiesti oma stiili,» kirjeldas Koikson teleprojektis osalemist.

«Laul «Üksindus» sündis kolme tunni jooksul, tegemist oli mingis mõttes hasartse olukorraga, kuid mulle tundus, et kõik läks nii õigesti. Meil ei olnud aega, et olla enda vastu kriitilised. Andsime oma ideedele võimaluse ning läksime materjaliga kohe edasi. Tavapäraselt võtab laulude loomine nii palju aega, kõik tundub vale ja mitu korda jõuad lugu ümber kirjutada. Tänase seisuga võib öelda, et uue singli algset versiooni me oluliselt muutnud ei olegi. Ainult see, et salvestasime selle uuesti sisse,» lisas muusik.

Muusik rääkis, milline aastaaeg on tema jaoks kujunenud kõige loomingulisemaks. «Suvel ja talvel ma pigem esinen. Sügis on jällegi aeg, mil tahad sooja kruusi kätte võtta, karvase kampsuni selga ajada ja rohkem toas olla. Minu meelest on nii tore, et saame Eestis erinevaid kraade jupikaupa. Mõned kuud on soojemad ja siis oled jahedamate ilmadega toas ja näpid klaverit vaikselt. Sügis on kõige mõnusam aeg millegi uue loomiseks,» kirjeldas Koikson.

Laulja saab peagi teise lapse ja kirjeldas seejuures muusikutööd pereemana. «Tunnen, et emaks olemine mõjutab ka minu suhet muusikasse. Tõsi on see, et lapse saamise tõttu jääb mingil perioodil kontserttegevus tahaplaanile. Tuleb uus tegelane, kes nõuab kogu su tähelepanu, see on nii normaalne ja loogiline. Kui ma esimese lapse sain, siis ei teadnud eelnevalt lapse kasvatamisest suurt midagi, olin endale esinemised planeerinud kõigest paari kuuse lapse kõrvalt. Sõitsime ja mässasime mööda Eestit ringi, nüüd tunnistan, et ega see lihtne ei olnud. Oma uue lapsega ma seda ei teeks, võtaksin oluliselt rohkem aega lihtsalt kahekesi lösutamiseks,» tunnistas lapseootel Liisi Koikson.

Koiksoni värske singel räägib üksindusest ja ta lisas, et ta on sellest tundest ka varem laulnud. «Üksindus tabab meid kõiki, kuid mulle tundub, et vahel me otsimegi seda. Sellel tundel on palju erinevaid ilminguid - kuidas vahel võid ennast keset rahvahulka tunda rohkem üksikuna, kui oma kodus enda asjade keskel üksi aega veetes. Ma usun, et sellist enda mõtetega istumist on hetkel kõigil väga palju teha tulnud, ja tänu sellele on kindlasti ka paljud asjad selgemaks saanud ja lahendusi leidnud. Et mis on päriselt oluline, siis, kui kellegi teise hinnang ei ole sinuga ühes ruumis. Ilus nullpunkt, millest uuele vastu minna,» kirjeldas Koikson.