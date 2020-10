Pille Pürg rõõmustab fännide üle: mu publik on alati nii soe ja südamlik!

Näitleja Pille Pürg on sel sügisel ette võtnud tõelise maratoni! Ta on otsustanud fännideni tuua nelikümmend etendust üle Eesti. Paroodiaetenduse pealkirjaks on «Kutse juubeliks!» ning huvilised saavad end soovikorral naerutada kuni detsembrikuu lõpuni. «Tuuri selgroog murdub Mooste etendusega, see toimub 25. oktoobril. Plaan ja märkmik on ees, nii ma ringi sõidangi, võtan nädala kaupa,» avaldas ta.

«Tegelikult toimetan täitsa jõukohaselt. Kui ikka vaja mängida, siis ka teen seda. Esialgselt pidi lavastus publikuni jõudma tänavu märtsis. Läks aga nii hästi, et 13. märtsil oli viimane proov ja samal päeval saabus ka eriolukord. Võtsime lava maha ja kõik see kahe kuu pikkune suur töö jooksis vastu taevast. Läksime pooleks aastaks pausile. Esietendus toimus alles nüüd sügisel, täpsemalt siis 19. septembril,» lisas Pürg.

Näitlejal jagus oma publiku kohta vaid positiivseid sõnu. «Teate, mul on ääretult südamlik, soe ja rõõmus publik! Vaasid on alati lilli täis ja rahvas võtab etendusi vastu rõõmustades ning kallistades. Mis sa hing oskad veel enamat tahta!? Fännide kallistamist ma ei pelga, kui ikka inimene tuleb, ega ma teda lahti ei raputa. Kuid eks ma tunnistan küll, et õrn lille ulatamine on parem kui embamine. Mine sa tea, ajad ju sellised,» rääkis ta.

Pürg tunnistas, et etendus elab pika tuuri jooksul oma elu. «Kui võrrelda nüüd päris esimest ja neljakümnendat etendust, siis usun, et seal on teatud erinevused. Esimene etendus on alati veidi kramplikum, ise oled pabinas ja taustajõud ju samuti. Alguses mõtled rohkem selle peale, et kas kõik saab tehtud nii nagu lavastaja saalis ootab. Kümnes etendus on juba palju vabam ja minek kuidagi mõnusam! Ma ei ütleks, et need etendused on täiesti erinevad, seda kindlasti mitte, kuid väikeseid nalju tuleb ikka ajaga juurde - ma hindan jooksvalt publiku meelestatust ja lisan nalju, mis rohkem peale lähevad,» sõnas ta.

«Mulle alati meeldib aus tagasiside! Naudin seda, kui öeldakse, et midagi vajab kohendamist. Minu jaoks pole nõudlikud need kujud, keda mängin - olen seda tööd ju proovides nii palju harjutanud ja kogu materjal omandatud. Kõige keerulisem on tegelaskujude tohutu kiire vahetus, see on füüsiliselt ja vaimselt päris kurnav. Sa pead olema koheselt kõlav ja valmis...ja mulle meeldib ju täpsus igas asjas! Tunnistan, et tehnilises mõttes on tegemist üsna raske tükiga. Kuid ma ei pabista. Tean, et mul on väga hea taustatiim ja teatud hetkedel pabistan ise veidi üle,» lisas näitleja.