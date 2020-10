Hotdog'id, flamingod ja esimene lennusõit: Robert Linna meenutas 1992. aasta New Yorki ja Miamit

«Ma kahtlustasin, et mu päris esimene välisreis oli üks neist klassikalistest Soome otsadest. Kuid küsisin isegi emalt järele ja tuli välja, et mu esimene reis oli Ameerika Ühendriikidesse. See on siiani kõige värvikam ja meeldejäävam reis, mis mul üldse kunagi on olnud. Toimus aastal 1992 ja olin toona vaid 8-aastane,» meenutas Robert Linna.

Linna lisas, et ta vanematel on tänaseni päris palju väliseestlastest sõpru, ka toona elasid nad New Jerseys olevate sõprade juures. «Olime ühel perekonnal külas ja sain nende arvutis Paint-programmi abil joonistada. Läksin siis nende kööki ja oma suureks üllatuseks märkasin laual viilutatud saiu, vorste ja juustusid – ma ei kujutanud ette, et selline asi üldse võimalik on. Esimest korda elus nägin ka laiekraan telekat, see oli igas parameetris minust suurem! Kusjuures, ekraanil tegi Arnold Schwarzenegger jõusaalis trenni, see oli ikka ülimalt intensiivne asi, mida esimeste päevadega Ameerikas kogeda,» naeris ta.