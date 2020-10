Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: armastage ja väärtustage ennast nii nagu teid on loodud

Eesti tuntuimad taustalauljad, hellitavalt «superbäkid», käisid raadio Elmar stuudios külas, et tutvustada oma värsket ja õigupoolest kõige esimest raamatut «Ilusad suured tüdrukud». Vilgats ja Oja on oma karjääri jooksul laval olnud keskmisest rohkem, kui mõni teine kohalik muusik. Raamat räägib volüümikate naiste elust ja eneseväärtustamisest, nii laval kui lava taga.

Vilgats tunnistas, et raamatu avaldamine oli igas mõttes suur ja oluline ettevõtmine. Teose väljaandmisel oli abiks kirjastus Pilgrim, toimetajana aitas kaasa Leelo Laurits. «Ütleme nii, et esimene elevuse pohmell hakkab nüüd vaikselt üle minema. See periood on olnud nii kiire, eriti viimane nädal. Mis puudutab raamatu kirjutamist, siis meil oli toimetaja, kes raamatu teksti meie sõnade järgi kirja pani. Kes meist leiab aja, et selle tänase tempo juures veel midagi ise kirjutada? Nii meile siis tehtigi kirjastuse poolt ettepanek. Mulle meeldib, et kogu meie jutt sai pandud kenasse kirjakeelde, et seda oleks kõigil mõnus lugeda. Samuti vaatasime, et ülesehitus jääks loogiline ja sobiv,» kirjeldas Vilgats töö protsessi.

«Selles raamatus pole otseselt juhtnööre. Kõige tähtsam oli tekitada dialoog, julgus rääkida asjadest nii, nagu nad päriselt on. Me toome välja oma kogemusi, raskusi, samuti ka rõõme. Kindlasti ei puudu teemakäsitlusest ka teatav huumoriprisma. Enese väärtustamise teemas pole ju iseenesest midagi uut. Kuid seda teemat pole palju käsitletud meiesuguste sihtgrupi juures, kus antud küsimusega ollakse tegelikult isegi rohkem kimpus kui tavaliselt. Oleme nüüd kõneisiku rolli enda peale võtnud. Tuleb välja, et meiega samastujaid on nii palju,» lisas Vilgats.

Oja lisas, et fännid ootavad juba olemasoleva raamatu järge. «Tõepoolest, mõni kiirem lugeja on meile juba teada andnud, et oodatakse raamatu järgmist osa. Just mõtlesingi, et millest see järgmine osa peaks küll olema? Ka sotsiaalmeedia põhjal võib küll öelda, et raamatu tagasiside on ülimalt positiivne,» lisas ta.

Enesega rahulolu küsimus pole terav ainult volüümikate puhul, ka üdini kõhnad võivad selle teemaga igapäevaselt maadelda. «Saime huvitavat tagasisidet Tallinnas toimunud raamatu esitluselt. Pealtnäha tundus, et inimesel ei peaks küll olema ühtegi muret enesehinnanguga, ta oli ilus kui ime! Ometigi see sama inimene tuli meile rääkima, et ta oli oma elus just sellises kohas, kus tal reaalselt oli seda raamatut väga vaja,» lisas Vilgats.

Vilgats ja Oja usuvad, et ka meesterahvastel võiks nende raamatu teemakäsitlusest abi olla. «Tegelikult, olemegi mõelnud, et meestel võiks siit olla ühtteist päriselt õppida, just naiste sisemaailma kohta. Ei ole nii, et annad nõu «Aga mis sa põed? Võta alla ja kõik on okei!». Siin on põhjuseid nii palju, mis inimene võib olla ülekaaluline, just sisemisi põhjused. Meie teame kaaluga maadlemisest palju, sellest on ka varasemalt ohtralt juttu olnud. Kuid küsimus on pigem, kuidas sellest kõigest välja tulla? Kohale peab jõudma mõte või idee, et me ei ela ometigi teiste pärast. Me ei pea olema ilusad teiste pärast. Me teeme seda muutust läbi vaid enda pärast,» sõnas Vilgats.

Muusikud tegid juttu, milliseid iseloomuomadusi nad üksteise juures kõige enam hindavad. «Dagmari juures meeldib mulle see, et ta on kannatlik ja väga korrektne, minus neid iseloomuomadusi väga ei ole. Dagmar teab alati täpselt, mis kell ja mida on vaja teha, exceli tabel on põhimõtteliselt peas tal. Minul on vastupidi. Me armastame teineteist sügavalt, meie vaheline combo on see, mis lihtsalt töötab,» rääkis Vilgats.

Ka Ojal jagus Vilgatsi kohta vaid häid sõnu. «Kaire on lihtsalt imearmas inimene! Ma armastan teda koos kõige sellega, mis temaga kaasas käib. Ma ei oska siin välja tuua mingeid erilisi asju. Ta on tõeline kuninganna,» lisas Dagmar Oja oma sõbranna ja kolleegi kohta.

Naised avaldasid saates, mis on hea sõpruse saladus. «Üksteise nõrkuste ja tugevustega tuleb arvestada, üleüldse, teineteisega arvestamine on nii oluline. Ego värki pole mõtet esile tuua,» lisas Vilgats.