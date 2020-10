Loodi uus andmekogu, mis talletab uudsel moel rahvaliku muusika pärandit

Hiljuti oli teleeetris saade «Rahvalõõts», mis tõestas taas, et rahvalikku muusikat on meie keskele väga vaja. Tänaseks on välja kasvanud uus veebikeskkond, mille raames kogutakse lõõtspillimängijate kohta infot ja erinevaid materjale, sealhulgas videosid ja intervjuusid. «Tegemist on Eesti Lõõtspillimängijate andmebaasiga, see on üsna uus ettevõtmine. Keskkond kuvab infot, mis näitab, kes seda pilli on kunagi mänginud ja kes hetkel mängivad. Me kogume materjale täiesti uuel moel, lisaks tavaandmetele talletame ka mängijate videosid ja intervjuusid. Salvestame seda infot tuleviku jaoks, et tekiks parem kultuuriline pilt,» sõnas Juhan Uppin.

«Endise Rahvalõõtsa saate meeskond sõidab mööda Eestit ringi ja salvestab üles eeskätt vanemate mängijate esitusi. Kuid nooremad mängijad võiksid saata ise endast videosid! Võib saata ka juba varem salvestatud asju, lihtsalt juurde lisada kirjeldused ja andmed. Vahendid on meil ju paljudel kodus olemas. Siin ka väike üleskutse, kui teil on suguvõsas või tutvusringkonnas mõni äge lõõtsamängija, siis võtke ise oma telefon ja tehke temast väike videopilt ja saatke meile,» julgustas Uppin.

Uppin tunnistas, et lõõts on olnud läbi aegade eestlaste hulgas väga armastatud pill. «Kahjuks on vaid väike osa mängijaid, kes käivad teiste pillimeestega läbi. Kuid see ongi rahvamuusika ja rahvapilli eripära. Lõõtsa mängimine on olnud läbi aegade eelkõige hobi ja mõnus kodune tegevus, mistõttu avalikkusele pole seda palju tutvustatud. Aga see on ka täiesti arusaadav, sest tegelikult võtame ükskõik millise pillimängija, eeskätt tehakse seda ikkagi enda ja oma rõõmu jaoks. Kuid ma usun, et neid häid lõõtsamängijaid on igas Eestimaa nurgas olemas, sestap teeme ka sellist üleskutset uue veebikeskkonna näol,» sõnas ta.

Juhan Uppin esineb oktoobris ja novembris kontserttuuril, läbi mille viib rahvapillimuusikat erinevatesse Eestimaa paikadesse. «See on täispikk soolokontsert. Igas maakonnas saab olema üks kontsert, on päris suur ettevõtmine, kuid samas ka mu pikaaegne unistus ning eesmärk. Kõige täpsemat infot saab Eesti pärimusmuusika keskuse lehelt. Ülesastumise esimeses osas kõlavad kaks eriliselt ehedat eesti rahvapilli – Aksel Tähnase päkarauakannel ja August Teppo lõõtspill, lisaks toon publikuni traditsioonilisi lugusid lõõtspilli- ja kandlepärimusest. Ühtlasi teen esinemisega kummarduse vanameistritele August Teppole, Karl Kikasele, Richard Reinole, Aivar Teppole ja Aksel Tähnasele. See kontsert annab hea ülevaate vanade pillide juurtest ja räägime, kuidas need on kujunenud nõnda armastatud rahvapillideks,» lisas ta.