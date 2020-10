Kuidas laulja hoiab oma häält? Tanja jagas kuldaväärt nõu kõikidele artistidele!

Tanja Mihhailova-Saar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas ta hoiab oma tähtsaimat tööriista, kõlavat lauluhäält. «Jahedamate ilmadega tuleb muidugi soojemalt riides käia. Kuigi ma sõidan palju autoga, siis riietun jahedal hooajal siiski palju soojemalt. Hääle hoidmise huvides peab ka korralikult magama, sest und on vaja piisavalt! Kui ma hommikul ärkan ja ei jaksa füüsiliselt midagi teha, siis laulma hakates pingutaksin hääle osas kindlasti üle. Üle pingutades juhtub aga see, et häälepaelad lähevad väga lühikese ajaga pingesse. Kindlasti on omal kohal ka hea söömine ning rõõmsameelne olek,» tõdes laulja.

«Mõnikord on juhtunud, et öösel magan vaid paar tundi ja hommikul on kohe vaja laulma minna. Laval on vaja energiat korralikult välja saada ning sellistel hetkedel olen liiga teinud oma kehale, nii see hääl ära lähebki. Kui hääl veab alt seoses külmetusega, siis parim abimees on inhalaator koos füsioloogilise lahusega. See aitab alati ja väljasõitudel kannan seda seadeldist igaks juhuks kaasas. Külmetuse korral tarbin ka suhkruvabu Carmolisi komme. Need on tehtud õlide baasil, mis teevad oma aurudega kohe nina lahti ja aitab ka hääle toimimisele kenasti kaasa,» tunnistas muusik.

Tanja andis nõu, milline on parim kodune mikstuur külmetuse ravimiseks. «Hakin küüslauku, sidrunit, mett ja ingverit. Valan need ained suurde kaussi, segan kokku ning söön seda möksi kaks päeva jutti. See aitab mind ka alati väga hästi! Küüslauguline lõhn pole kodus just kõige parem variant, kuid siis tuleb seda toita ka oma pereliikmetele - nii segab see lõhn teisi vähem,» muigas ta.

Laulja osaleb sel hooajal Vanemuise lavastuses «Nunnad hoos», mis on valminud Touchstone Pictures’i muusikalise komöödia, Joseph Howardi «Sister Act» ainetel. «Mina mängin diskodiivat Deloris Van Cartier'i, kes ihkab üle kõige laulda! Lavastus on sisu poolest sarnane mängufilmiga, kus mängis peaosa Whoopi Goldberg. Üldjoontes süžee on sama, juurde on kirjutatud mõned uued lood. Kes on filmi näinud, teavad kindlasti, millest jutt on,» avaldas Tanja Mihhailova-Saar.

«Muusikal «Nunnad hoos» on väga rõõmsameelne ja positiivne! Ka proovides naerame nii palju. See tükk sisaldab nii palju toredat energiat, rõõmu ja laulmist. Laval on nii palju armsaid nunnasid. Tuleb tunnistada, et ka mina kannan nunna peakatet esimest korda ja ka sellises rollis näeb mind esmakordselt. Tänapäeval on vaja eriti palju rõõmu ja head tuju, see muusikal on küll tõeliselt lõbus ja meelelahutuslik,» tõdes muusikali peaosatäitja.

Tanja lisas, et lavastuses ta teadlikult Whoopi Goldbergi ei jäljenda. «See pole just väga näosaate moodi. Tahan anda oma rollile omanäolise nüansi. Olen seda filmi vaadanud paar korda, kuid viimaste aastate jooksul ei ole peale enam sattunud. Ausalt öeldes, ma siin kaalun, kas vaadata uuesti või mitte. Ühest küljest, ma tahan loomulikult näha, teisest küljest....ma hoidun matkimisest. Kuigi mulle Whoopi väga meeldib, ma teda järgi ei tee. See saab olema ikkagi meie lavastus,» rääkis ta.

Rääkides rollide vahetusest, lauljal ilmus hiljuti singel «Hurricane», kus kehastab singli kaanel hoopis teistsugust Tanjat, kui avalikkus on harjunud nägema. «Mulle meeldib kehastuda erinevatesse rollidesse, täitsa nautisin seda, et sain olla laulu videos blond. Pole ammu saanud mängida kusagil teleseriaalis ega filmis. Seega, kirjutasime kevadise karantiiniperioodi ajal uue laulu. Kõik peod ja koosviibimised olid keelatud, seetõttu otsustasime Timo Vendtiga välja anda lõbusa ja tantsulise loo, et ka kodus saaks üksinda keksida. Lugu ilmus inglisekeelsena, sest nii sobis tol hetkel paremini. Luban, et järgmine laul tuleb eestikeelne, üks ballaad ootab siin oma ilmumise aega,» lisas laulja.