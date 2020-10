Tiina ja Arne Tegelmann kultuuritöö missioonil: usk, lootus ja armastus Lilleaasa talu moodi

Perekond Tegelmann otsustas ehitada oma kodu hoovile ehtsa ja uhke vabaõhulava. Arne selgitas, kuidas selline suur ja esialgu uskumatu idee teoks sai. «Ostsime oma talu 1990. aastal augustis. Alguses korrastasime talumaja ja saunahoone. Hoovi peal on olnud koguaeg ka kivimüürid, üks siis aida ja teine lauda poolt. Juba üheksakümnendatel mõtlesime, et siia võiks kunagi mingit tegevust juurde mõelda. Kui selgus, et ka meie lapsed lähevad kultuurivaldkonna peale tööle, siis leidsime, et müüride juurde võiks tulla lava, kus saaks kultuurielamusi pakkuda. Kõik hakkas vaikselt edasi arenema, kuni tänavu aasta juulis lava ka päriselt valmis sai,» muigas pereisa.

«Ega see lava päris tavapärane asi pole. Me ise ka ei osanud oodata, mis päriselt saama hakkab. Esimene kontsert oli Puuluubi poolt, kohal oli kuulamas nelisada inimest. Külarahvas on meie tegevusega päri ja toetab kõvasti, on palju inimesi, kes aitavad mõelda uusi lahedaid ideid! Plaanime juba järgmise aasta jaanipäeva, terve kogukond mõtleb edasi, kuidas ja mida. Hetkel on planeeritud terve hulk sündmusi juba aastaks 2021. See koht annab tegutsemiseks nii palju võimalusi ja vabaõhulava on asja ideaalne nimetus - see annab meile vabad käed. Meil on vabadus ja tahe kõike pakkuda ja teha, kogukonna elule aitab see ka loodetavasti palju kaasa,» rääkis perenaine Tiina.

Lilleaasa talu vabaõhulava ja talu siseruumide tegemistes põimuvad omavahel ettevõtjate harrastus ja professionaalsus. «Juunist kuni augustini on laval erinevad kontserdid ja etendused. Sügisesel ajal on siseruumides koolituste ja õppepäevade läbiviimine. Lisaks on meil ka laagrite ning filmiõhtute mõtteid. Kui mõni kogukonna inimene tuleb ja ütleb, et tal on hea idee, siis tulgu ja teostagu see meie juures ära,» sõnas Arne uhkelt.

Juttu oli ka Lilleaasa talu elanike tulevikuplaanidest. «Meil on põllu peal palju ruumi, oleme mõelnud, et sinna võiks küüni ehitada. Seda võiks kasutada kevadel, suvel ja sügisel. Aeg liigub maailmas, seda ka kultuuripildi mõttes. Ka meie tahame oma tegevuses edasi areneda. Loodame, et peagi leitakse, et ainult suurlinnad pole kontsertpaikadeks sobivad. Etendusi, lavastusi ja kontserte võib korraldada ka väiksemates kohtades. Kusjuures, väikesed paigad võivad olla publikule palju atraktiivsemad ja huvitavamad,» lisas Arne.