Jaagup Tuisk usub, et õige tüdruku puhul võib öelda juba viie sekundi jooksul, kas ta on «sinu inimene»

«Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis tahaksin rohkem olla paha poisi kuvandiga....kuid mulle tundub, et olen päris elus siiski pai poiss. Usun seda, et enamus neidudele meeldivad just pahad poisid ja saan väga hästi aru, miks nad nii eelistavad,» muigas Jaagup Tuisk raadio Elmar saates «Õhus on armastust».

Stuudios kaasas olnud kitarrist Kristjan Sootalu lisas, milline on tema hinnangul ühe õige paha poisi imidž. «Tõeline paha poiss ei näita tihti oma tundeid välja, ta ei avalda kohe, kui talle mõni tüdruk päriselt meeldima peaks. Paha poiss on veidi ennast täis suhtumisega...kindlasti ka eneseteadlik. Mingis mõttes on seal palju suhtumise küsimust,» rääkis ta.

«Miks ma arvan, et olen pai poiss? Olen lihtsalt chillim! Kutsun neiu viisakalt välja ja olen pigem härrasmehelikum. Millegipärast usun, et paha poiss nii ei käituks,» naeris Tuisk.

Tuisk rääkis, mil moel ta otsustab, kellega ja kuidas ta kohtingule läheb. «Kindlasti on tüdrukuid, kes teevad ise esimese sammu - ka see on väga okei ja tore! Kuid olen neiusid ka ise välja kutsunud. Kui mulle keegi meeldib, siis olen üsna otsekohene, kutsun esimesel võimalusel ta näiteks välja sööma. On tulnud ette olukordi, mil peab neiu kutsele viisakalt eitavalt ütlema. Kui nii juhtub, siis proovin seda viisakalt ja ilusasti öelda. Kõige halvem vabandus on ajapuudus, seda ei tohiks küll kunagi välja tuua,» tunnistas laulja.

Tuisk lisas, et on hetkel vaba ja vallaline ning püsisuhtesse ta veel ei kiirusta. «Ma ütleks, et küll jõuab selle asjaga tegeleda, kiiret mul pole. Õige kaaslase juures mängivad olulist rolli nii paljud näitajad: tema välimus, kuidas või millest ta räägib...tema lõhn. Tinderi kohtingutesse ma eriti ei usu, üheksa kohingut kümnest ei pruugi õnnestuda. Enamjaolt on nii, et sa saad esimese viie sekundi jooksul aru, kas ta on sinu inimene või mitte. Mõtle nüüd, kui sa viie sekundi jooksul saad aru, et asi ei toimi, pead temaga ikkagi viisakalt kohtingu lõpuni olema. Tinderis ma aktiivne pole, kuid Instagrami kaudu olen mõnel kohtingul käinud,» muigas laulja.