Marek Sadam tähistas raadioeetris oma sünnipäeva ja tutvustas uut lugu «Lähen»

Laulja Marek Sadam vaatas stuudios tema auks toodud sünnipäevakooki. «Tegelikult, täna on sünnipäev nii paljudel, keda tean, näiteks Liis Lemsalul, Maia Vahtramäel ja Aapo Ilvesel...neid inimesi on veelgi. Minu eas puhuda ära vaid üks küünal, see on ikka väga suur asi. Aitäh, olen meelitatud ja väga üllatunud. Minu vanuse juures peab juba meelde tuletama, mida ma just küünalt puhudes soovisin,» naeris Marek Sadam otse-eetris.

Muusik täpsustas, mil moel tema tänavune sünnipäev algas. «Tõttöelda, ööbisin täna öösel Tartu vanalinna hotellis Lydia. Selle hotelli sauna ja spaa-ala on avatud täiskasvanutele ka öösel, mu sünnipäev saabuski just seal, mõnus oli,» lisas ta.

Sadam mõtiskles, mis on tema hinnangul ideaalne sünnipäevakink. «Ennekõike ikka armastus...tervis muidugi ka. Ma leian, et kõige olulisemad on pigem vaimsed asjad. Tänasel päeval loodan, et ka minu õhtune kontsert läheb hästi! Usun, et see õnnestub, sest mind tulevad aitama väga toredad sõbrad. Lisaks minu ansamblile on laval ka Jaan Sööt, Jaan Tammsalu, Karl Madis ja Inga Lunge,» lisas Sadam.

«Kontsert pealkirjaga «Armas lavendel» saab olema kahes osas, see on üpriski pikk õhtu, kuid kindlasti ka huvitav. Kõik mu sõbrad siiski ei laula, Jaan Tammsalu loeb luulet, otse minu uuest luulekogust «Me saame sellest üle». Tänaõhtune kontsert ei olnud teadlikult selle kuupäeva peale planeeritud, meil pidid olema kevadel mitmed emadepäeva esinemised, kuid need jäid karantiini tõttu kõik ära....õigupoolest toimub nüüd ERM'is kõikide ära jäänud tähtpäevade konstertõhtu. See saab olema kindlasti tore,» lisas Sadam.

Muusik avaldas, et armastab ka iseendale kingitusi teha ja seda mitte ainult sünnipäeva puhul. «Mingis mõttes, tänaõhtune Eesti Rahva Muuseumis toimuv kontsert on mu sünnipäevaks ideaalne kingitus. Kuid teen aegajalt endale ka jõulukingitusi. Panengi kuuse alla pakikesi ja neid avastades teen hästi üllatunud näo pähe,» naeris Sadam.