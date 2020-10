Raadio Elmar saatejuht Lenna Kuurmaa tunnistas, et on olnud suur Toomas Lunge fänn

Inga ja Toomas Lunge naudivad sügisilmasid ja ei kurvasta, kui jahedam hooaeg karmimate kraadide ja tuuleiilidega ehmatab. «Jahedamaid sügistuuli ja tormist ilma pole mõtet karta, ega need meil siin põhjamaal esimest korda pole! Õiged riided on alati olulised, seega käpikud kätte, mütsid pähe ja sallid kaela. Tegelikult on sügisest talve peale üleminek väga ilus aeg. Ja veel ootamatust libedusest...me ei pea libeda asfalti peal kõndima, võib sahistada ka värvilistes lehtedes,» rääkis Inga Lunge raadio Elmar saates «Manna ja Lenna».

«Kallid kojamehed! Ärge koristage neid kauneid puulehti nii ruttu ära! Lehtedes sahistamine on sügisel kõige lahedam tegevus,» sõnas Toomas Lunge.

Sügise fännid Inga ja Toomas Lunge avaldasid, et võtavad novembri keskel ette kontserttuuri pealkirjaga «Aeg iseendale». «See kõik on meie pereteraapia raames. Siis me saame rääkida nii, et ka teised kuulavad. See on eelkõige kontsert, kus Inga esineb ja mina saadan teda. Kui keegi soovib vaadata, kuidas ma oma naist saadan, tulge vaatama,» naeris Toomas Lunge.

«12. novembril oleme juba Rakvere teatri kohvikus! On vaja võtta aeg maha ja pühendada hetki iseendale. Ma leian, et meie kontserdid on ideaalne koht, kuhu tulla nautima oma ilusaid hetki. Olen alati imestanud, kui inimesed ütlevad, et neil pole aega üldse. Mis mõttes? Aega tuleb lihtsalt võtta. Esinemised on üles ehitatud nii, et mina räägin tarku mõtteid ja Toomas laulab vahele,» muigas Inga Lunge üle Eesti toimuva kontserttuuri programmi kohta.

«Infot tuuri kohta leiab Piletilevist või siis meie Facebooki lehelt. Lisaks Rakvere teatrile, esineme ka Uuemõisa mõisas, klubis Chicago, Suure-Jaani tervisekojas, Tartu Karlova teatris, Pajusti klubis ning Pootsi mõisas. Fookus on minu tekstidel, osad mõtted on kevadel välja tulnud raamatust «Ma kirjutan Sulle». Kõik laulud ja lood on valitud nii, et kas tegu on meie ühisloominguga või siis lauludega, kus on minu tekstid,» täpsustas Inga Lunge.