Aga miks need mehed siis on sellised? Margus Vaher vastab uues raamatus ausalt ja humoorikalt

Margus Vaher avaldas, et naised said esitada äsjailmunud teose valmimise raames kuuskümmend üheksa küsimust. «Mu lemmiknumber on kuuskümmend üheksa! Minu eelmised raamatud olid pealkirjadega «Tee mehe südamesse» ja «Kuidas armastada naist?». Olen sotsiaalmeedia vahendusel saanud nii palju kirju ja järelpärimisi. Otsustasin, et annan nendele küsimustele ausad, humoorikad ja veidi punastama panevad vastused,» avaldas ta oma kolmanda raamatu ilmumise tagamaid.

«Enamasti on naiste küsimused olnud sellest vallast, et nende mees on kuidagi passiivseks muutunud ja naised tunnevad end seetõttu suhtes dominantsetena. Uuritakse, et mida teha, kui meestel on seksi vastu huvi kadunud. Küsitakse ka, et miks mehed petavad ja kuidas mehi emotsionaalselt avada. Need kõik on hästi inimlikud ja vahvad uudishimutsemised. Minu suur ja päris nõuanne on see, et suhtlus ja kommunikatsioon on suhtes kõige olulisemad,» märkis Vaher.

Vaher loodab, et teised meesterahvad ei pea tema vastuseid ja arvamusi liiga ühekülgseks või üldistavaks. «Pean end keskmiselt mehelikumaks meheks ja koondan üsna hästi meeste stereotüüpi. Kaalusin raamatus välja toodud vastuseid hästi erinevate külgede alt. Ma ei ütle vist kordagi, et nii on ainus ja õige tee ning see ongi absoluutne tõde. Oskan kõik arvamused kindlasti omal moel ära argumenteerida. Loodan, et saan meestelt andeks,» lisas ta.

Vaher lisas, et värske raamat on meestele kergelt keelatud materjal. «Kallid naised, see raamat on vaid teile mõeldud! Meeste saladused on seal ju mingis mõttes avalikustatud ja ärge piinake neid selle teosega. See on umbes sama asi, et mina ei taha, et mind mehena pannakse vaatama näiteks «Kirgede tormi», muigas ta.

Uus raamat on senini saanud palju positiivset tagasisidet, huvilistel on võimalik teiste lugejate arvamusi lugeda Margus Vaheri Instagrami kontolt ja blogikeskkonnast. «Eks mul on ka omad vimkad, ma pole sugugi mingi täiuslik mees. Vähemalt üks kord aastas, ka mina eksin. Kuid lugejate tagasiside on olnud tõesti väga hea,» rõõmustas Margus Vaher.

Vaher tegi juttu ka oma uuest väljakutsest teleteöös. Nimelt, ta astub saatejuhina üles Kanal 2 uues saates «Suhtevimkad». «Minu kaassaatejuht on vallatu ja kelmikas ooperilaulja Triin Lellep. Kogu saade on tõeline tögamise meistrikursus, paneme üksteisele korralikult puid alla! Saates teevad kaasa paljud eestlastele tuntud näod, näiteks Anne Veski, Laura Põldvere ja mitmed teised. Oleme saatekülalistega teinud väga vahvaid intervjuusid, nad räägivad oma suhtealastest ämbritest. Uskuge mind, ka kuulsatel ja ilusatel juhtub suhetes nii mõndagi,» avas ta uue telesaate telgitaguseid.

Margus Vaher lisas, et telesaate ja raamatu tegemiste kõrvalt pole ta unustanud ka muusikat. «25. oktoobril esinen Tartu Rahva Muuseumis. Toon lavale Urmas Alenderi laule, kontsertkava pealkirjaks on «Kui mind enam ei ole»,» lisas ta.