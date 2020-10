Uudo Sepp toob fännideni küünlavalgel kontsertõhtu: leiame aega iseenda jaoks

«Kontsert toimub 30. oktoobril Keller teatri saalis. Lisaks minule on laval Helis Järvepere-Luik, Markus ja Morten Lang ning ka minu enda vend Karret Sepp. Teeme mõnusa küünlavalgel kontsertõhtu, kus külalised saavad rahulikult muusikat nautida ja aja maha võtta. Sügisel on kõigil nii kiire aeg, on palju paanikat ja ringi jooksmist. Teeme siis sellise õhtu, kus anname ilusat aega iseendale,» rääkis Uudo Sepp raadio Elmar hommikuprogrammis.

Uudo Sepa lavakaaslane Helis Järvepere-Luik lisas, et kontsertõhtul saab kuulata sõprade esituses head muusikat. «Meie proovid on läinud kõik väga hästi! Mulle meeldivad sellised harjutamised, kus tunned, et veedad aega koos sõpradega, mitte ei tee tuimalt kontsertesinemise proovi. Olen väga tänulik, et saan üldse sellist ägedat asja teha. Kinnitan, et tuleb üks väga tore muusikaline õhtu ning ma väga ootan seda. Tuleb tunnistada, et ma ei lähe selle kontserdi raames esinema või midagi näitama, tahan, et kuulajatel oleks lihtsalt väga hea ja tore olla,» lisas ta.

«Ka minul oli proovide järgselt nii hea tunne sees! Esitamisele tulev muusika on tõeliselt ilus. Isegi proovis olles tänasime üksteist nii super hea kokkumängu ja kõla eest. Olen igas mõttes väga rahul, kampa on valitud õiged inimesed,» lisas Sepp.

Raadio Elmar LIVE stuudios tuli esitamisele inglisekeelne lugu «Dancing In The Moonlight», mille originaalversiooni esitas omal ajal Toploader. «Kontsertprogrammi raames on eestikeelsed ja inglisekeelsed lood laias laastus pooleks. Oleme kavasse valinud nii rahulikke kui ka tempokamaid laule, esitame neid kordamööda. Kindlasti loob see valik kuulajates mõnusat meeleolu ja häid emotsioone. Tänu sellele kirjeldusele valisime Elmar LIVE stuudios esitamiseks just selle loo. 30. oktooberi õhtu kavas on kindlasti ka minu enda tavapärast repertuaari,» avaldas Uudo Sepp.