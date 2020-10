Antarktika 200 ekspeditsiooni kapten Meelis Saarlaid: kui merel on hea koostöö, siis laev lausa lendab

Saarlaid rääkis oma lapsepõlvest ja tõdes, et tema lähedases esivanemate ringis pole keegi meremees olnud, kuigi kaugemalt suguvõsast tuli mõni kõrgemate pagunitega meremees siiski ette. «Ega ma täna pole ise ka mingi meremees, olen pigem sadamamees. Kuid kaptenitööni viis mind tõenäoliselt purjespordiga tegelemine. Seitse aastat vanem vend Mati oli purjetamise treener, tänu temale sattusin ka ise selle ala juurde. Pean tunnistama, et hakkasin tõsisemalt purjetama üsna vanast peast, olin juba 15-aastane. Koos vennaga me neid traditsioone nüüd jätkame ja ka meie järglased on kas siis hobikorras meremehed ja ka päris leiba teenivad meremehed. Arvan, et Saaremaalt tuleb meremehi aina juurde, ka purjetamise tegevus aitab siin kõvasti kaasa,» lisas ta.

Kapten meenutas oma esimest meresõidu kogemust, mis temas erilise mälestuse tekitas. «Mäletan, et kunagi seitsmekümnedatel laenutasime naabripoistega ühe suure puidust paadi, millel olid ääretult rasked aerukolakad. Sellise paadiga sõitsime Kuressaare lahel ja see retk tõi esimese päris ägeda emotsiooni. Olin õnnelik, et mind kaasa võeti. Muidugi, ka purjekate vaimustus tuli õige pea. Üks asi on suvine purjetamine, kuid head ja suured mälestused on muidugi talvistest sõitudest - jäälaevad ja jääpurjekad käisid samamoodi purjetamise tegevuse juurde. Sadamas olid meil vanakooli suured jäälaevad, millega samuti liikusime. Nende aluste kiirus on ligikaudu 100 km/h, mis on haruldane, kuid mingitel hetkedel tõepoolest võimalik saavutada. Meie vanemad polnud nii suurtest kiirustest tol ajal muidugi teadlikud, sest sidevahendid ju pratkiliselt puudusid,» muigas ta.

«Kaptenina olen ma sõitnud vaid hobilaevadel. Leiba teeniva meremehena on olnud minu tase suuresti madruse, vanem madruse ja traalmeistrina. Hobikaptenina alustasin ligikaudu kakskümmend aastat tagasi, olin jahtlaeva Lennuk kapteni esimene abivanem, tüürimees. Pärast Lennuki reisi tuli tore projekt, kus sõitsime ruhnu jaalaga Rootsi. Paadi ehitasid Haapsalu Ranna-Rootsi poisid ja kutsusid mind kampa. Jaala peal olin ma kapten, käisime Stockholmis Rootsi kuningal külas ning viisime talle rannarootslaste poolt kirja. Admiral Bellingshauseni laeva juhtimine oli minu jaoks üsna haruldane kogemus, kogu distants ja reisi mastaap oli samuti eriline. Kogemust oli muidugi ka varasematest aegadest, sest olen purjekatega ookeanil olnud ka eelnevatel aastatel,» avaldas Saarlaid.

Mees tegeleb aktiivselt täna Papissaare ja Vikati sadama juhtimisega. «Olgu need sadamad nii suured kui tahes, kord peab alati majas olema. Olen nende kahe väikese sadama kapten ja juht. Põnev on see, et mõlemas sadamas käib hetkel suurem rekonstrueerimine ja renoveerimine. See on tõsine töö ja seetõttu on sadamatesse ka palju rohkem asja. Vilsandi Vikati sadama ehitus on õnneks juba üsna lõpujärgus, õige pea muljume lülitit ja kai valgus hakkab särama, tegemist on suure muutusega, sest sadam on olnud pime juba aastakümneid. Saaremaa poolse sadama nimi on Papissaare, tegemist on ajalooliselt väga haruldase sadamaga, see on vana vesilennukite randumissadam. Lisaks nendele sadamatele, olen seotud ka saarte liinide jahisadamatega, neid on kokku kaheksateist. Eks me kõik aitame nende sadamate tegevusele jõudumööda kaasa,» rääkis ta.