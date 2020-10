Eurovisioon versus olümpiamängud. Kui võistlushimuline on Uku Suviste muusikas?

Uku Suviste andis eelmisel nädalal välja singli «Torman tulle», loo juurde ilmus paar päeva hiljem ka retrohõnguline animatsioon. Laulu muusika on kirjutatud koos produtsent Karl-Ander Reismanniga. Sõnade autorid on Jana Hallas ja Karl-Ander Reismann.

Suviste avaldas, miks uue loo kõlapildiga haakub just retrotemaatika. «Eks kuulaja saab ka ise otsustada, kuid tahtsime selle looga esile tuua kaheksakümnendate kõlapilti. Olen ise kaheksakümnendate laps. Väga olulise osa oma esimesest muusika kogemusest sain just sel perioodil. Mis seal salata, selle aja muusika ja spetsiaalne kõla tekitavad alati minus erilise emotsiooni. Kui see isiklik pool nüüd kõrvale jätta, siis kaheksakümnendad on ka laiemas plaanis olnud muusikatööstuses oluline aeg, just sel perioodil muutus popmuusika laialdasemalt elektrooniliseks. Meile tuntud süntesaatorid, nende sound'id ja trummi beat'id pärinevad põhiliselt sellest ajast. Kaheksakümnendate lainet on mitmekümne aasta jooksul mitu korda puudutatud, mitte ainult muusikas, ka teistes kultuurivaldkondades. Muusika puhul tundub, et üks laine harjakene on ka hetkel päris olemas,» rääkis Suviste.

Värske loo sõnumis on laulja sõnul palju teda ennast. «See on tublisti mind puudutav lugu, olengi tulega mängija. Jana Hallas on teinud väga head tööd lõplike sõnade kujundamisega. Teksti väljatöötamine võttis päris palju aega, meil oli sõnu lausa mitmeid versioone. Kõik kolmekesi, mina, Karl ja Jana, olime selle ülesandega vägagi hõivatud. Suurim väljakutse oli see, et kuidas tuua õiget mõtet ja ideed kõige paremini välja. Veel lisan, et Jana ei võtnud seda teksti päris õhust. Ta teadis päris täpselt, miks ta just seda sõnumit sihib,» avaldas Suviste.

Uue hooaja Eesti Laulu lugude esitamise tähtaeg on peagi käes. Uurisime, kas muusikule võiks olla Eurovisiooni võit sarnane, nagu sportlasele olümpiamängude medal. «Kui võrrelda, mis on spordis kõige laiema haardega võistlus ja versus siis muusikas kõige laialdasema haardega võistlus....siis jah, panus tuleb tõepoolest mõlemal puhul kindlasti maksimaalne esitada. Kuid ma leian, et nende ettevõtmiste vahel on siiski päris suured erinevused. Sportlase karjääris on põhiline asi pidev võistlemine ja olümpiamängudel oma parim tulemus teha. Leian, et muusikas on see tegelikult ikkagi vastupidi. Suurem osa muusikatööstusest ei ole võistlustega üldse seotud. Kuid inimloomus on juba selline, et ta tahab näha mingit lugu rinda pistmas teiste lugudega ja see on omamoodi arusaadav. Minu jaoks pole muusika koht, kus üldse võistelda. Aga see ei tähenda, et võistlust ei peaks toimuma...ja see ei tähenda ka seda, et ma nendest võistlustest osa ei võtaks,» muigas Suviste.