Rolf Roosalu julgustab noori omaette elama: see kogemus aitab elus paremini hakkama saada

Roosalu kolis pere juurest Tartust Tallinnasse, kui hakkas kaasa tegema muusikali juures «Miss Saigon», see toimus 2002. aasta sügisel. «Kui esimest korda pere juurest ära kolisin, asusin elama Tallinnas ühte üürikorterisse, seda maja täna enam alles ei ole. Võib-olla keegi mäletab veel, Pärnu maanteel oli Westmani äri vastas selline tore koht nagu Peetri Pizza. Ma elasin seal hoovi peal ühes majas. See oli selline elamine, kus tualettruum asus korterist väljas ja kõrvaltoas elas üks teine inimene. Vannituba meil ei olnudki. Ma pidin koguaeg trennis käima, et saaks ennast pesta,» meenutas Rolf Roosalu oma esimese kodu eluolu.

Muusik tegi juttu, kuivõrd ta maakodus ise ehitustöid ette võtab. «Põrandaid ma päris ei vaheta ja elektrit ka ei säti. Kuid lihtsamaid töid teen küll, näiteks värvimist ja krohvimist - see töö on minu jaoks nii loov ja isegi meditatiivne. Sellise töö käigus olen oma mõtetega ja kuulan head muusikat, see mõjub psühholoogilises mõttes väga hästi,» rääkis Roosalu.

«Koduse tunde tekitamises pole rahal kuigi suurt rolli. Oluline on see õige tunne, mis selles kohas peab tekkima. Olen näinud kodusid, kus materjalide alla on pandud tohutud summad, kuid üks asi ei sobi teisega kokku ja mingisugust kodutunnet ei teki. Lihtsate vahenditega annab teha väga ägedaid asju, just sellises lihtsas kodus ongi palju parem elada. Mul on kaks kassi, kes on mulle nagu sõbrad ja nad kuuluvad täieõiguslikult pere juurde. Ma tahan, et ka neil oleksid mõnusad ja mugavad elamistingimused. Nende pärast veedan palju aega maal, et nad saaksid rohkem looduses olla. Pole mõtet endale koduloomi võtta, kui sa nendega tegeleda ei viitsi,» sõnas Rolf Roosalu.