Elmari muusikauudised

Muusik Leslie Da Bass ehk kodanikunimega Leslie Laasner laadis YouTube’i üles uue loo «Kõlarid». Tegu on esimese singliga tema peagi ilmuvalt seitsmendalt sooloalbumilt. Laulu autor on Leslie ise, pala miksis ja masterdas Tanel Roovik, lüürikavideo tegi Tanel Leine. Ansambel ÖÖ esitleb oma uut muusikavideot laulule Saaremaa

Londonis elavate eestlastest muusikute bänd ÖÖ on vändanud oma laulule Saaremaa lustaka ja mõnusalt tempoka video. Laul on valminud koostöös maarjamaa maailmamuusiku KillBaba’ga ning pajatab meile põletava armastusloo, mis platooniliselt lahvatas leegitsema Indiast pärit jõuka playboy ja imekauni saare neiu vahel. Laulu idee on saadud India klassikaliste laulunootide nimetustest (Swara), kus moodustuvad silbid sa re ma, seda kuuleb Kristiina Killo laulusoolos. Ansambli ÖÖ põhikoosseisu moodustavad Kristiina Killo ja Madis Mälgand. Video valmimisele aitas kaasa Von Glehni Teater ja kuumad tantsijad tantsutrupist DanceAct Bollywood Show.

Segakoor Vox Populi ja dirigent Janne Fridolin planeerivad koostöös Jaapani-Eesti sõprusühingu ja mitmete Jaapani kooridega Jaapani kontserttuuri, et tähistada helilooja Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva. Vox Populi viib Jaapani publikuni kontsertlavastuse «Lindude äratamine», mille on lavastanud Anne Türnpu ja Eva Koldits ning mis etendus sel suvel Veljo Tormise sünnikodus Kõrveaial.

Värske loo «Barõga» produtseeris R3lax, muusika kirjutasid Kapa ja Mick Moon. Kapa kommenteeris sotsiaalmeedias, et peagi ilmub tal album, kus nii Micki kui Beebilõustaga veel üks lugu peal. Beebilõust kinnitas omalt poolt, et lisaks koostöölugudele avaldab ta enne aasta lõppu ka uut soolokraami.

Kevadise isolatsiooniperioodi jooksul ei istunud kodumaise folk-pop ansambli Curly Strings liikmed jõude, vaid koondasid enda ümber kokku terve rea suurepäraseid Eesti artiste, kellega ühiselt salvestati lastele mõeldud albumitäis muusikat. Albumi kontseptsioonist lähtuvalt said kaasmuusikud valitud säärased, kes on ka ise lapsevanemad ning igaüks neist tõi endaga kaasa loo, mis on mingil moel nende võsukeste või hoopis nende endi lapsepõlvega seotud. Nõnda sai kokku 12 muusikapala. Curly Strings avaldab suurimat imetlust MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm liikmete pühendumisele ning saab nüüd teatavaks teha, et on teinud seni müüdud albumitest teenitud tuluga annetuse MTÜle summas 6000€.