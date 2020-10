Ikevald Rannap: inspiratsiooni leian kohvist ja kookidest...ning kõikidest väikestes asjadest

Ikevald Rannapi bänd Ike Rann suundub peagi avaldatava samanimelise singli «Nothing to Lose» auks oma esimesele Eesti tuurile Tallinnas (31.10), Narvas (6.11) ning Tartus (7.11).

«Olen elevil, sest tegemist on ikkagi meie esimese Eestis toimuva tuuriga. 31. oktoobril on täiskuu öö, esineme sel õhtul Tallinna Kinomajas. Laval on üheksa muusikut, kõik pillimehed on tõesti väga erilised. Ka minu plaat on salvestatud päris instrumentidega ning elektroonikat pole seejuures kasutatud. Jazz Festivali raames esineme veel 6. novembril Narvas ja 7. novembril Tartus. Kui ilm on juba pimedam ja jahedam, siis nii hea on võtta kontsertõhtust midagi, mis meie meeleolu tõstab. Ma loodan siiralt, et minu muusika pakub kuulajatele midagi head,» lisas Rannap.

Muusiku enda sõnul on äsja algav tuur tema jaoks väga olulise sündmusega. «Saime plaadi esitluskontserdil ansambliga õige tunnetuse kätte ning tänaseks oleme täiega sõiduvees ega jõua ära oodata, et seda kõigiga jagada. Esitlusele tuleb kindlasti uus singel «Nothing to Lose», mida on olnud võimalik kuulata juba mõnda aega, aga lisaks plaanime kuulajaid üllatada seni avaldamata looga, mis on täiesti uue kõlaga,» sõnas ta.

Viimased kolm aastat rändas muusik üle maailma ringi külastades 25 riiki ning kogudes inspiratsiooni oma debüütalbumi «Synchronize» jaoks. «Album lindistati 10-liikmelise Big Bandiga, salvestamine toimus erinevates riikides. Mul on hea meel selle materjali valmimise üle. Olen saanud kuulajatelt palju head tagasisidet. Öeldakse, et albumis nähakse midagi väga isiklikku, teiselt poolt antud looming tõstab ka kuulajate meelolu. Selline oligi ka mu töö eesmärk - tahtsin avaldada albumi, mis tõstab inimesi, andes seejuures lootust ning ilu,» lisas Rannap.

Kuigi muusik hetkel aktiivselt reisida ei saa, ei takista see teda uut muusikat loomast. «Ma ei kogu uusi ideid ainult reisimisest. Inspiratsioon on minu jaoks isegi kohvis ja kookides...üleüldse kõikides väikestes asjades. See, et hetkel reisida ei saa, on minusugusele rahutule hingele isegi hea. See annab mulle võimalust ja aega, et rohkem oma projektidega tegeleda. Ma hetkel räägin küll oma inglisekeelsetest lugudest, kuid loodan peagi avaldada ka eestikeelset loomingut,» avaldas ta.

«Üleüldse, kogu see rahulikum aeg on toonud nii palju uusi võimalusi. Esinen nii üksi, kui ka oma bändiga. Kirjutan ka rohkem muusikat. Aitan inimestel erinevatel viisidel nende sündmusi toredamaks teha, olen isegi õhtuid juhtinud. Ajan ikka oma asja edasi, sõltumata sellest, mis maailmas hetkel toimub,» rääkis Rannap.

Raadio Elmar LIVE stuudios tuli esitamisele «Nothing To Lose». «Eestikeelsena ma tõlgiks selle laulu mõtte nii, et elus pole midagi kaotada. See idee pole mõeldud skeptilisena. Me mitte kunagi ei tea, mis juhtub homme ning eilne on juba möödunud. Otsige maagiat tänasest päevast, väikestest hetkedest....ükskõik millest, mis meid rõõmsaks teeb,» avaldas loo autor Ikevald Rannap.