Ansambel Wiiralt annetab kogu uue albumi tulu heategevuseks

«Olen juba aastaid üritanud teha seda, et kui kirjutan lugusid, siis kirjutan parem asjadest, mis on päris. Kuna paljud meie lähedased on vähiga võitlemise teemaga kokku puutunud, siis otsustasime, et kirjutame plaadi, mis räägib tervenisti just sel teemal,» sõnas Martin Saaremägi.

Bändil oli juba albumi loomise algfaasis kindel plaan, et iga teenitud sent läheb Vähiravifondile «Kingitud elu». «Nüüd oleme jõudnud sinnamaale, et plaadi materjal on valmis. Trükist tuleb see välja 20. novembril ja esitlus toimub 4. detsembril Tallinnas, Alexela kontserdimajas,» lisas Saaremägi.

«Alguses mõtlesime selle teema jaoks pühendada vaid mõned palad, kuid kevadine karantiiniperiood andis võimaluse veelgi enam laule juurde luua. Nii kasvaski ühest loost välja terve pikk plaat,» lisas muusik.

«Juba lapsest saati, kui hakkasin asjadest aru saama, on mind selliste haiguste teemadega kurssi viidud, seega surma osa on mulle juba sellest ajast väga selge olnud. Mu üks vanaisa suri vähki oma varajases nooruses, ta oli vaid oma kahekümnendates eluaastates. Mulle räägiti sellest ja minu jaoks on see olnud arusaadav elu osa. Ilmselt seetõttu on ka plaadil olevad lood just sellised,» märkis Saaremägi.

Bändi liige tunnistas, et kuna lugude sisu põhineb kurbadel teemadel, siis on bändiliikmetel muusika esitamine küllaltki katsumuste rohke. «Meie solist Marta Arula pole siiani ühte lugu suutnud nii ära esitada, et ta enne loo lõppu nutma ei hakkaks. Vaatame, mis siis plaadiesitlusel saab. Kui solist nutab, siis on proovides mõni teinegi pisarates olnud. Eks meil on omad moodused, kuidas selle olukorraga siis hakkame saame, näiteks teeme nalja. Arvan, et küll kõik saab korda. Oleme paljudele lähedastele rääkinud, et sellise sisuga plaat on tulemas. Pole olnud vist kedagi, keda see teema kaugelt või lähedalt poleks puudutanud. Siiani on paljud soovinud oma õla projektile alla panna, inimestes on muutmise ja aitamise soov täitsa olemas. Ei olegi ainult nii, et peaks kuidagi reede õhtuni välja ning siis paneks vaid pidu,» rääkis ta.

«Mõned asjad lihtsalt on olulisemad, kui raha. Minu jaoks ei ole probleem annetada kogu plaadi tulu heategevuseks ja mul on hea meel, et kogu bänd on sellega nõus. See on oluline asi ja tuleb ära teha. Mul pole mitte hetkekski olnud kahtlust, et me võiks minna teist teed. Plaadi avaldamise mõte on juhtida ka tähelepanu, et inimesed hooliksid rohkem oma ja oma lähedaste tervisest,» lisas Saaremägi.

Vaata ja loe bändi lehelt uue albumi kohta lähemalt.