Hensugusta uue saatesarja võtteperioodist: sain üle ühest suurest foobiast

Tuntud juutuuber Henri Karpov alias Hensugusta on uue saatesarja «Appi, tuleb Hensugusta» saatejuht. Fännid saavad end noormehe seikluste saatel naerutada Kanal 2 eetris igal nädalal, reede õhtuti kell 20.30.

«Kindlasti mainin ära, et mul on ju ka minevikus olnud saateid...uus saade on aga täiesti erinev sellest, mis oli «Hensugusta Show». Värske saatesari on täiesti raju! Sellist elukogemust ja kasvatamist, mida sain saate salvestuste ajal, pole küll mitte kusagilt mujalt saanud,» muigas noormees.

Hensugusta kirjaldas, milline on «Appi, tuleb Hensugusta» saate idee ja ülesehitus. «Lähen igas osas kellelegi appi. Kõik baseerub väga ebamugavatel olukordadel, mis on samal ajal tõeliselt naljakad. Esimeses saates läksin appi näiteks peakokale. Oskan ju muidu vaid muna praadida ja juustusaiu teha. Saate jooksul pandigi mind reaalselt tööle. Tuleb tunnistada, kokk ei olnud minuga sugugi rahul ning sain ikka päris korralikult pragada. Ka teistes saadetes tegime hulle asju. Näiteks oli üks salvestus, kus minu õlgade peal seisis elusuuruses poni. Lisaks sellele, ronisin rakmetega puu otsa, samal ajal rippus mu küljes mootorsaag - kusjuures, ma kardan kõrgust! Oli nii palju palju viimse piirini viidud hetki, kus tundsin, et enam ei suuda ja mõtlesin päriselt, et kas nüüd jääbki saade kakti. Samas tuleb ka tunnistada, et kogu võtteaeg oli ka ülimalt meelelahutuslik ning lahe,» sõnas ta.

«Enne saatesarja võtteid oli minu üheks suurimaks foobiaks hobused, kuid sain salvestuse ajal sellest hirmust üle. Eks see võttis ka veidi aega, sest tegu ju ikkagi suurte loomadega. Tegelikult kardan ka lehmi, sest nad on suuruselt järgmised. Mis parata, ma lihtsalt pelgan suuri loomi, nad on heas mõttes väga võimsad olevused,» muigas ta.

Hensugusta lisas, millist ametit ta saate raames vastu võtta ei julgeks. «Olen mõelnud, et ma ei julgeks olla õpetaja ametis, mul on selle töö vastu suur kartus ja respekt. Lapsed võivad teinekord väga julmad olla. See on küll selline töö, mida ma esimese asjana ei julgeks ette võtta,» märkis ta.

Uus saatejuhi roll pakkus Hensugustale üksjagu füüsilisi väljakutseid. «Kogu protsess oli tõeline mugavustsoonist väljatulek. Täiesti võõrad inimesed panid mind tegema väga erinevaid füüsilisi harjutusi ja nii lausa iga saate jooksul. Ma ei saanud praktiliselt mitte millegagi hakkama ja kõik karjusid, sest olin nii saamatu! Ma siis lihtsalt seisin ja imestasin, mis küll toimub. Vaatamata kõigele olid situatsioonid nii naljakad. Kui võrrelda sellega, mis toimub mu enda sotsiaalmeedia kanalil, siis võtan ka seal ühtteist ette, kuid olen mingis mõttes mugavustsoonis. Saate tegemine on ikkagi totaalne pingutus, kuid mulle väga meeldis see töö. Loodan, et ka vaatajad leiavad uuest saatesarjast midagi, näiteks tublisti naermist,» rääkis Hensugusta.