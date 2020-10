Maailmarändurid Juhani Särglep ja Katri Palm: ennekõike teeme oma tööd julgustamise ja inspireerimise huvides

Sotsiaalmeediast tuule tiibadesse saanud Juhani ja Katri ei ole vaid maailmarändurid ning suunamudijad. Neid ühendab ühine kirg rändamise, teiste inspireerimise ning uue meedia loomise vastu.

«Mul on nii hea meel, et meile on üldse selline äge võimalus antud. Saame pakkuda ja näidata maailmale midagi lahedat! Teeme oma elamustest videosid ja seejuures on võimalus jõuda järjest suurema hulga inimesteni. Varem selliseid kanaleid ja võimalusi polnud. Me teeme oma tööd ennekõike teiste julgustamise ja inspireerimise eesmärgil,» lisas Juhani Särglep.

«Vaatasin kunagi aastaid tagasi ühel reisil lainetel surfavaid ja liiva sees möllavaid noori, see tunduski nende igapäevane elustiil. Mõtlesin, et tahan ka midagi sellist kogeda. Elad siin külmas Eestis...aga elus peab ju midagi rohkemat olema. Nii me siis alustasimegi. Alguses tavaliste tšarterreisidega ja sealt arenes asi edasi. Nüüd teame, et meie tööga on võimalik «üheksast viieni» töörütmist välja saada. Teame ka seda, lemmikhobiga on võimalik endale sissetulek tekitada. Meie töö ja tegemised ongi ehe näide, et see võib vabalt õnnestuda,» märkis Juhani. «Ma tahaks eestlastele öelda, et olge vabamad ning ärge olge nii pinges. Mõelge lahtise peaga ja olge vastuvõtlikumad maailma asjadele. Teie elu on juba ainuüksi sellisest ellusuhtumisest palju parem,» lisas Juhani hea töötava nipi.

Noored on tänaseks rännanud ligikaudu kolmekümnes riigis. «See number pole nii oluline, kõige tähtsam on avastada seda, mis endale südamelähedane. Reisid on meie elus väga olulisel kohal. Need annavad inspiratsiooni ja viivad edasi. Kui rännakult tagasi Eestisse jõuan, siis olen alati tulvil erinevatest ideedest, mida tahan kohe teostama hakata. See energia on meeletu, mis ma seiklemisest saan,» lisas Juhani.

Juhani kirjeldas, kuidas reisil olles jõuavad nendeni tööalased projektid. «Tihti arvatakse, et kui eestlane läheb Eestist välja, siis järelikult ta puhkab. Meie töö hakkab just sel hetkel pihta. Meie peamine töö on videoproduktsioon ja pildistamine. Esimesteks koostööpartneriteks olid hotellid, mis on alustamiseks ideaalne võimalus - lähed uude sihtkohta ja su esimene peatuskoht on juba su tööalane kontakt. Nüüd teeme rohkem brand building töösid. Teisisõnu, kui sul on äge toode ja sa tahad sellele laias maailmas kajastust saada, siis me toodame brändile erinevat reklaamsisu, ükskõik, kus me parasjagu ka ei paikne. See on täna ka meie nišš,» kirjeldas Juhani.

«Esimesed hotelliprojektid ei tulnud meieni päris ise, selle taga on üksjagu tööd. Jälgisime erinevaid kanaleid, näiteks ka teisi sisuloojaid. Kui märkasime postitustes või videotes lahedat koostöövormi, siis otsisime ise internetiavarustest vastavad kontaktid üles ning asusime otse võtmeisikutega suhtlema, muidugi ka ennast müüma,» lisas Katri.