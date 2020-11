Gram-Of-Fun: erinevalt bändi nimest, meie seas on ka vaikuses mõtisklejaid

Raadio Elmar otse-eetris rääkisid Gram-Of-Fun liikmed Kostja Tsõbulevski, Kristel Aaslaid, Raul Ojamaa ning Martin «Muudu» Kuut.

Bänd andis hiljuti Von Krahli teatris uue singli esitluskontserti. «Oli väga lahe live! Kohal oli palju häid sõpru, kogunes ligikaudu sadakond inimest. Kontsert oli intiimne ja tore. Publik tantsis ja laulis kaasa,» rõõmustas Kostja Tsõbulevski.

Uus lugu «Melancholy» on kirjutatud tänavu kevadel. «Laul sündis pandeemia algusajal, perioodil, mil kapseldusime omaette stuudiotesse. Selle olukorra pealt sündis ka uus loominguline idee,» lisas Tsõbulevski.

«Mina kolisin vahepeal Eestist ära. See singel oli meie esimene katsetus luua midagi koos distantsilt. Minu jaoks oli töö protsess kuidagi nii hea ja loomulik, ka tulemuses peegeldus sama asi. Alustasin ühe väikese ideega ning saatsin selle jupi Raulile ja Kostjale. Ka neilt tuli oma nägemus asjale, lõppversioonis klappisid kõigi panused. Minu jaoks on Gram-Of-Fun suur punt, mis koosneb väga headest loojatest. Meie loominguline töö on ehe näide sellest, et ka suur punt suudab koos midagi ägedat luua. Igaüks annab midagi väärtuslikku ja koostöö toimib asi isegi distantsilt,» lisas Martin Kuut.

Kuut lisas, et bändi nimi Gram-Of-Fun ajab teinekord ka bändiliikmeid ennast segadusse, viidates paljude liikmete tegelikule meelsusele. «Meie seas on mitmeid vaikuses mõtisklejaid. Samas on ka power peoinimesi. Uus lugu «Melancholy» räägibki ühest meie poolest...ja ka sellest, kuidas hakkama saada melanhoolse seisundiga,» mainis ta.

Kristel Aaslaid jagas nippe, mida võiks teha, kui meeleolu parasjagu kurb. «Mina kuulan head muusikat, kusjuures töötab pigem melanhoolne muusika. Olen aru saanud, et kurbust ei tohi kuidagi edasi lükata. Mulle meeldib asju läbi elada. Nutangi end tühjaks ja lähen eluga edasi. Ma ei taha nukraid emotsioone koguda, olen seda oma elus niigi palju teinud. Ennast peab välja elama! Hea tervest kehast ulgumine on parim kurbuse peletaja. Emotsioonid tuleb süsteemist välja saada ja pärast seda on jälle palju parem olla,» tunnistas muusik.

«See on nii huvitav, et oleme koos ja väga lähedased. Kuid samas oleme ka väga erinevad inimesed. See teeb kogu asja nii põnevaks,» lisas Kuut.

«Näiteks meie pidutsejahing Dr. PhilGood on selline tegelane, et kui tuba rahvast täis, siis tema on alati keskel. Ta sisendab ka teisele, et kõik on hästi, toimiv ja nii õige. Mulle tundub, et pidu tekibki alati tema ümber, inimesed tahavad tema ümber koonduda. Tal on äkki mingi salapärane magnettõmme,» muigas Aaslaid.

Bänd on vastu võtnud kasuliku ja tänapäeval nii aktuaalse väljakutse. «Otsustasime osaleda Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolitusel. Idee tuli meie managerilt Anton Mustalt. Minu jaoks oli nii positiivne näha, et kõik bändiliikmed olid huvitatud kaasa lööma. Kõik meist on selle teemaga kokku puutunud, kas siis ise või lähedase kaudu,» lisas Kuut.

