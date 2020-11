Mihkel Raua uues suhteraamatus on tsiteeritud paljusid eestikeelseid armastuslaule

Paljud eesti muusika fännid aimavad, et Raua raamatu pealkirjal «Võtku homme mind või saatan» on teatav seos armastatud ja tuntud Rock Hotel'i lauluga «Aita mööda saata öö». Kas raamatu sisul ja legendaarse laulu sõnadel on ka reaalne ühisjoon? Mihkel Raud rääkis lähemalt.

«See raamat on suhteraamat. Räägib armastusest ja loomulikult kõigest, mis armastusega kaasas käib. Juba alguses sain aru, et uuel raamatul on seosed minu esimese raamatuga, mille nimi oli «Musta pori näkku». On teatud sarnased tunnusjooned - mõlemad on intiimsed, väga avameelsed ja kohati ka kaunis räiged. Esimese raamatu pealkiri oli samuti pärit ühest laulust. Viitan siis «Sõidulaulule», mis on kirjutaud minu isa ja sisse lauldud vendade Urbide poolt,» täpsustas Raud.

Raua sõnul sündis värske raamatu pealkiri «Võtku homme mind või saatan» juba kirjutamise varajases staadiumis. Ta lisas, et Rock Hotel'i lugu «Aita mööda saata öö» on tema hinnangul läbi aegade üks õnnestunumaid eestikeelsete armastuslaulude tekste. «Ma tsiteerin raamatus päris mitmeid eestikeelseid armastuslaule. Nii ma leidsingi, et üks nende laulude fraasidest võiks olla ka mu raamatu pealkirjaks. See pidi olema valik, mille abil kuulajal tekib kohene seos armastusega, millest see teos tegelikult ju räägibki. Teisest küljest tahtsin leida fraasi, mis ei oleks liiga imal ja lääge, sest käsitlen teemasid küllatki rajult ja nurgeliselt. «Võtku homme mind või saatan» sobis pealkirjaks justkui rusikas silmaauku. Olen väga õnnelik, et selline laul on olemas, et mu raamat ilmus....ja olen rõõmus, et leidsin laulutekstide seast pealkirja, mis passib mu uue raamatu peakirjaks nii hästi,» sõnas ta.

«Raamat räägib palju kahe inimese vahelisest lähedusest, nii füüsilisest kui ka hingelisest. Sõpruse aspektist räägin mõnevõrra vähem. Sisust käib läbi väga palju erinevaid naisi ja eluhetki. Juttu on mu lapsepõlvest, noorusajast ja muidugi ka praegusest perioodist. See ei ole kindlasti vaid minu ja mu abikaasa vaheline lugu. Tõsi on aga see, et abikaasa Liinat on raamatus siiski päris palju ja ta on ka ainuke, kes on ka identifitseeritav. Liina ei teinud enne raamatu ilmumist tekstis mitte ühtegi muutust, kõik on kvaliteedikontrolli läbinud ning mingeid probleeme ei olnud,» muigas Raud.

Mees kirjutas oma raamatut valdavalt hotellides, kokku valmis kolm mustandit ja protsess võttis aega ligikaudu neli kuud. «Mulle meeldib, kui olen kirjutades enda harjumuspärasest keskkonnast eemal. Osa raamatust on kirjutatud Ameerika Ühendriikides, Milwaukees ning Chicagos. Kuid kirjutasin ka Helsingis ning Tallinnas. Soov oli olla tavalisest rutiinist ja mustrist eemal. See kolm kuni neli kuud oli periood, mil peale raamatu kirjutamise midagi muud teha ei jõudnudki,» avaldas ta.

Raud lisas naljatledes, et raamatu lugemiseks pole oma harjumuspärasest keskkonnast vaja välja minna. «Muidugi oleks päris tore käia autori radadel...kuid üldjoontes leian, et seda võib lugeda ükskõik kus, peamine, et lugeja tunneb end mõnusalt. Mulle on öeldud, et seda raamatut lugedes läheb aeg kiiresti ning lugemine on lihtne. Ma pole seda ka jõuga kuidagi keeruliseks muutnud, lausa vastupidi. Tegin kõik selleks, et lugemise protsess oleks inimese jaoks väga lihtne. Mulle on juba märku antud, et abikaasad loevad seda teineteisele ette, õhtul enne magama jäämist või autos. Ka see on väga huvitav lähenemine,» lisas autor.

«Olen raamatut kirjutades saanud metsikult palju uusi asju teada! Teistele autoritele viidates, neid uusi ja jahmatavaid teadmisi olen ka oma raamatus välja toonud, kuid seda siis juba omas kastmes. Üks nendest teemadest puudutab naiste seksuaalsust. See on uskumatu! Olen elanud viiskümmend aastat ja mul polnud paljudest asjadest õrna aimugi. Loodan, et meeslugejad saavad siit ideid ja materjal paneb neid naiste seksuaalsusele hoopis teistmoodi mõtlema,» lisas Raud.