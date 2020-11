Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid meenutasid, kuidas nad lapsepõlves mardi- ja kadripäeva tähistasid

Tuuli Rannal meenuvad kadri- ja mardipäevaga kogemused, mis tekitasid lapsena ennekõike palju küsimusi. «Mina mäletan seda, et nii imelik oli võõraste koju minna. Kusjuures, mitte keegi meist ei osanud mitte midagi erilist teha, lihtsalt laulsime tuntud Mardilaulu «....laske Mardid tuppa tulla marti, marti!» ja oligi kõik. See oli nii kummaline. Kui laulsime ära, siis ei teadnud täpselt, et kas peaksime nüüd kommi saama või mis õigupoolest toimuma hakkab. Mäletan millegipärast just imelikku vibe'i. Halloweeni'ga on tänapäeval kõik palju lihtsam, tead täpselt, kuidas süsteem käib. Ju selle mardi- ja kadripäeva traditsiooniga oli nii, et me lihtsalt ei teadnud päris täpselt, kuidas käituma peame,» sõnas Tuuli Rand.