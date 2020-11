Su arvuti on aeglane?! Kannad sa seadme eest ikka õigesti hoolt?

Arvutitega töötamine puudutab meist väga paljusid, olgu siis kodus või tööpostil. Ilmselt oleme kokku puutunud ka olukorraga, mil märkame, et arvuti ei tööta enam nii kiiresti kui tahaks. Kliki järel ootamine võib osutuda teinekord ebamugavaks, eriti siis, kui midagi olulist käsil. Tihtipeale aga polegi probleem selles, et meie arvuti oleks vana. Kuidas siis lahendus leida?

«Üldiselt on nii, et arvuti ise ei jää aeglaseks. Asi lihtsalt selles, et enamik kasutajaid ei kanna oma arvuti eest hoolt. Tuleb jälgida, mida me arvuti kettale installeerime ja samamoodi on ka oluline, et ketast tuleb aegajalt puhastada. Kui jätame selle poole unarusse, siis ühel hetkel on arvutis nii palju programme ja faile, mida me tegelikult ei kasuta. Tänu sellele infole võib arvuti kettaruum täis saada ja seetõttu muutub kasutamise protsess oluliselt aeglasemaks,» rääkis Kristjan Ats Mägi.

Kas failide salvestamine välisele kõvakettale on hea lahendus? Mägi lisas, et Windows on juba ise piisavalt keeruline süsteem. Isegi kui mõelda, et midagi sinna peale justkui ei installeeri, siis teatud protsessid hakkavad programmis ikkagi käima. «Me neid protsesse otseselt ei näe. Tegelikult oleks väga hea teha iga aasta tagant Windowsi taasinstalleerimine. Tänapäeva Windowsil käib see juba väga lihtsalt, põhimõtteliselt ühe nupu vajutusega. Süsteem paneb su arvutile ise uuesti Windowsi peale ja arvuti taas värske,» jagas nõu ajakirja Digi peatoimetaja.

«Programmide mõttes oleks eriti hea kriitilise pilguga üle vaadata, mida sa tegelikult kasutad. Need asjad, mida sa ei vaja, võta maha. Mõned programmid on sellised, mida sa ei vaja kohe siis, kui arvuti sisse lülitad - nendelt oleks mõistlik maha võtta automaatse käivitamise funktsioon, siis ei lähe need koos arvutiga kohe käima. Programmide automaatse käivitamise protsess teeb arvutit palju aeglasemaks,» lisas Mägi.