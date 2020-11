Eleryn Tiit kriisi ajal muusikast kõrvale ei kaldunud: ei tohi üle muretseda, küll kõik läheb hästi!

Eleryn Tiit avaldas, et uus lugu «Ma enam sind ei tea» on järg tema eelmisele loole, mis kandis pealkirja «Vaikin». «See on mõnus järg vaikimisele, inimesed hakkasid nüüd rääkima. Asjad hakkavad teinekord liikuma, kui asutakse rääkima. Need ei pruugi laheneda küll kõige positiivsemas mõttes, kuid vähemasti hakati suhtlema. Uus singel räägib minu suvisest olemisest,» muigas lauljatar teksti sisu teemadel ja andis vihjeid, et praegusele singlile võiks tulla ka loogiline jätk.

Muusik avaldas, et kuigi tema eestikeelsed singlid leiavad koha erinevate kohalike raadiojaamade edetabelites, siis isiklikult ta singli upitamist ette ei võtta. «Teen vaid seda, et jagan sotsiaalmeedias materjali oma jälgijatele. Isiklikult ma edetabelitel silma peal ei hoia, küll aga tiimiliikmed saadavad teinekord sellekohast lisainfot,» rääkis ta.

Lugu on välja antud koostöös agentuuriga Made In Baltics Entertainment. Singli juurde käiva video töö eest vastutab Martti Hallik. «Martti on paljudele teada kui juutuuber. Ta tabas mu loo visiooni lausa sajaprotsendiliselt, mul tulid lausa pisarad silma, kui esimest korda seda videot vaatasin. Kuidas küll keegi sai nii hästi aru saada, mida ma lauluga tegelikult mõtlesin? Kõik tuligi välja täpselt nii, nagu tahtsin,» rõõmustas Tiit.

Juttu oli kevadisest karantiini perioodist ning keerulise aja katsumustest. Paljud muusikud proovisid end sel peroodil kehtestada leiva teenimise eesmärgil teistel ametipostidel. Tiit tõi välja, et tema jäi eelkõige muusika liistude juurde. «Olen jäänud alati laulmise juurde. Isegi ka siis, kui on ka raske, näiteks siis koroona ajal. Ei tohi üle muretseda. Tuleb teha oma asja ja küll läheb kõik hästi! Kui ma nii usun, siis tean, et just nii lähebki,» lisas laulja.