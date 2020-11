Trummar Marko Atso esimene töökoht oli Tallinna loomaaias

Pop-rock bänd Must Hunt avaldas hiljuti singli «Lilled Algernonile». Kitarrist ja loo muusika autor Brad Jurjens täpsustas, et samanimeline raamat «Lilled Algernonile» oli tema lapsepõlve lemmikraamat ja ta soovis selle laulu pühendada sõber Kristjan Lepa mälestuseks.

Ansambli trummar Marko Atso täpsustas, et tal on hetkel ligi kolmekümne loo jagu uusi ideid. Muusik loodab, et nendest parimad võetakse talve jooksul ühiselt käsile, et salvestada Musta Hundi kolmas kauamängiv album.