Elmari muusikauudised

Pop-elektrooniline duo Púr Múdd avaldas lühialbumi

Púr Múddi lühialbum kannab nime «On My Mind» sellelt leiab kokku kuus lugu, millest singlitena on inimeste ette jõudnud juba neli lugu. 2017.aastal on Púr Múddil ilmunud ka täispikk album «Undefined». Sellel albumil tegi koosseisus veel kaasa Joonas Alvre, kuid nüüd koosseisu liikme vahetusega, on muutunud ka Púr Múddi muusikaline suund. Nüüdseks on laulja, produtsendi ja instrumentalistina Joonase asemel bändiga liitunud Joonatan Siiman, kelle vokaali kuuleb ka kõikidel uue albumi lugudel. Lisaks Joonatanile kuulub duosse ka Oliver Rõõmus. Uue albumiga tahab Púr Múdd kuulajatele näidata, millises suunas nad on liikunud ja kes on Púr Múdd.



Kitarrist Laur Joametsa uus bänd LORE andis välja videosingli

Äsja ilmus USAs elava kitarristi Laur Joametsa uue bändi LORE esimene singel «Surrender », mida esmaesitleti mainekas muusikaajakirjas Rolling Stone. Ansamblit LORE peavad kitarrist Laur Joamets ning laulja ja laulukirjutaja Laura Reed üheks õnnelikuks kokkusattumuseks - saatus viis erinevaid radu käivad muusikud omavahel kokku ning nende kogemustest ja muusikalistest mõjutustest sündis midagi täiesti uut ja värsket. Kui Laur ja Laura omavahel kohtusid, tekkis muusikaline keemia koheselt ning mõne aja pärast oli raske eristada, millised lood on Lauri ning millised Laura kirjutatud. 2020. aasta alguses oligi LORE sündinud ning uue aasta esimeses pooles ilmub nende täispikk debüütalbum.



Laulja Merlyn Uusküla turgutab keha ja vaimu Küprose päikese all

Päike paistab, ilm on soe ja jube mõnus on puhata, rõõmustas lauljatar ühes telefoniintervjuus. Laulja sõnul oleks ta justkui vene aega tagasi sattunud, kui esimesed reisipildid oli Instagrami üles laadinud, kõik uurisid, et kuidas reisimine praegu võimalik on. Merlyni kinnitusel on aga kõik väga lihtne, otselennud Küprosele toimuvad Tallinna Lennujaamast. Koroonaviirus laulja ei karda, kuna Küprosel on nakatumiskordaja väga madal. Merlyn aarvab, et inimesed ei julge reisida meedias ilmunud info ja valitsuse seisukohavõttude tõttu. Ta on rääkinud ka teiste turistidega ja jääb mulje, et eestlased on oluliselt rohkem hirmul kui teised rahvused. Lauljatar märkis aga, et kaasmaalased ei tohiks lasta hirmul endast võitu saada ja võiks keerulisest ja stressirohkest aastast ka ise puhata.



24. Oktoobril andsid Kinomajas kontserdi Tanja Bänd & Colors of Today