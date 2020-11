Elmari muusikauudised

Poodidesse jõudis müügile Tanja raamat «Milles on süüdi taburet?»

Raamatu andis välja kirjastus Pilgrim ja 240-leheküljelise kirjanduseteose tutvustus ütleb, et tegu on inspireeriva looga eesti ühe armastatuima naisartisti unistuste täitumisest. Selles raamatus räägib Tanja oma loo. See on lugu suurtest ja imepisikestest lavadest, publikusse lennanud kingadest ja selja pealt lõhki kärisenud kostüümidest, tagasilöökidest, suurtest õnnestumistest ja rõõmupisaratest. Aga eelkõige on see lugu Kohtla-Järve tüdrukust, kelle suureks unistuseks oli lauljaks saada. Ja kui midagi väga-väga tahta, võib juhtuda, et elu pakub sulle rohkem, kui sa tahta oskasidki. Raamatus saavad sõna ka Tanja sõbrad ja teekaaslased, kes on olnud tema kõrval nii heas kui halvas.



Lõppes Eesti Laulu konkursile soodushinnaga lugude esitamine

1. septembril käivitunud Eesti Laulu konkurss jõuab tasapisi lõpusirgele. Laupäeva hommikul oli viimane võimalus esitada võistluslugusid soodushinnaga. Neile, kes esitasid loo 31. oktoobril kuni kell 11.59 oli eestikeelse laulu osalustasu 25 eurot ja võõr- või mitmekeelse laulu osalustasu 75 eurot. Konkurss läheb aga lõplikult lukku alles 6. novembril. Seega on veel aega oma lugude viimistlemiseks. Konkursi lõpufaasis osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 50 ja 150 eurot. Üks esitaja või kollektiiv võib konkursile esitada kuni viis laulu. Viie laulu piirang kehtib ka autoritele. Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, finaal 6. märtsil 2021. aastal.



Eleryn Tiit andis välja uue singli

30. oktoobril ilmus Elerynil koostöös plaadifirmaga Made In Baltics uus singel «Ma enam sind ei tea», mille autorid on Eleryn Tiit ja Aleksi Liski. Loole filmis muusikavideo Martti Hallik. Eleryn on terve tänavuse aasta teinud koostööd Soome produtsent Aleksi Liskiga. Eleryni sõnul kirjutasid nad kokku 4-5 lugu. Kõik omamoodi head, aga valik langes lõpuks «Ma enam sind ei tea» kasuks mis sai kirjutatud ühel palaval juulikuu päeval. Elerynil oli selle looga kuidagi õige tunne. Kontrastiks eelmisele singlile, «Vaikin», tahtis ta lugu, mille järgi saaks oma emotsioonid vabaks tantsida ja end välja elada.

Mick Pedaja andis välja uue singli peagi valmivalt albumilt

Uus singel «Golden Hour» põimib kokku mitu kihti, millega me kõik igapäevaselt palju kokku puutume. See lugu räägib kui oluline on hoida enda kõrval olevat partnerit, pere ja sõpra. Laulja kujutab vahel ette end olukorras, kui ta kõrval enam ei oleks kaaslast, keda ta armastan. Mitte, et ta seda sooviks, vaid pigem see mõte paneb teda omakorda rohkem hetke väärtustama, austama, pingutama ja hoolima. Mick on õppinud viimasel ajal paremini kuulama, ületanud mitmeid seesmiseid katsumusi ning rääkinud oma kalli kaasaga rohkem päris asjadest, mis neid kannavad või hoopis trööstivad. Laulja sõnul viib see lähemale elu rõõmule.



