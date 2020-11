Marten Kuningas ja Robert Linna avaldavad austust John Lennonile: ta oli geniaalne oma lihtsuses

Marten Kuningas ja Robert Linna pühendavad John Lennonile sünniaastapäevaks kontserdi. Sel neljapäeval, 5. novembril, tähistatakse klubis Uus Laine populaarse muusiku sünniaastapäeva, kes oleks tänavu 9. oktoobril saanud 80-aastaseks.

Marten Kuningas täpsustas, miks Lennoni muusika talle isiklikus plaanis oluline on. «Minu lapsepõlve muusika kuulamine sai alguse just The Beatlesi kaudu. Lennon oli selles grupis kunstnik ning poeet, kelle helikeel on inspireerinud nii paljusid. Ma arvan, et tema sõnumeid tasub mäletada,» sõnas ta.

Lisaks Marten Kuningale ja Robert Linnale on laval ka teisi tuntuid muusikuid. Antud koosseis tuli esmakordselt kokku möödunud aasta Jõulujazzi raames. «Eelmisel aastal esitasime sama seltskonnaga vaid The Beatlesi repertuaari. Kuid tänu Lennoni sünniaastapäevale, toome sel nädalal publikuni vaid Lennoni enda loomingut. Lisaks meile kuuluvad lavakoosseisu Terminaatorist tuntud basskitarrist Henno Kelp, Ewert and the Two Dragons trummar Kristjan Kallas ning Eesti üks edukamaid rahvusvaheliselt tegutsevaid džässkitarriste Jaak Sooäär,» täpsustas Kuningas.

Kontsert toob kuulajateni eredaid pärleid biitlite ajastust, saab kuulda kilde sooloplaatidelt «Plastic Ono Band», «Imagine», «Mind Games» ja «Double Fantasy». «Tema loomingus on nii palju sõnumeid, mis on täiesti ajatud, samas on need nii lihtsad,» märkis Kuningas.

Marten Kuningas tõi välja, et suurmeistrite legendaarsete lugude kuulamine ja uuesti esitamine tema enda loomeprotsessi ei takista. «Üldiselt teiste looming mu enda materjali loomist ei sega. Isegi, kui tuleb välja midagi sarnast, siis see saab olema ikkagi piisavalt erinev. Enamasti saan ühistest joontest vaid ise aru või siis oskavad seda märgata väga pühendunud inimesed. Leian, et kui inimene kuulab ja kirjutab palju muusikat, siis teatav sarnasuste tekkimine on paratamatu. Kõik, mis sa kuulad ja tarbid, salvestub ju kusagile. Sina lood sellelt plaanilt aga midagi uut, see on nagu süntees, selles pole midagi kahtlast ega imelikku. Me kõik inspireerime üksteist ja see on nii olnud läbi aegade,» lisas muusik.

Robert Linna lisas, et ka tema hinnangul oli Lennon geniaalne just oma lihtsuse tõttu. «Lihtsus aitas aususel esile tulla, polnud mitte millegi taha peita. Ta oskas segada ilusaid meloodiaid roki, souli ja miks mitte ka džässi elementidega. Seda kõike üritame meile omasel moel lavale tuua,» lisas Robert Linna.