Käsitööõpetaja Anna Lutter lõi endise kolhoosi kanalasse oma õmblusäri ja elustiilikeskuse

Saku vallast, Kurtnast pärit Anna Lutter on rajanud oma elustiilikeskuse endisesse Kurtna kolhoosi tootmiskanalasse. «Võib julgelt öelda, et hoone tootmisfunktsioon pole senini muutunud, ka meie tegeleme tootmisega. Kui varem tuli sellest majast välja broileriliha, siis nüüd on toodangu kvantiteet mõnevõrra vähenenud,» muigas käsitööõpetaja ja ettevõtja Anna Lutter.

«Reaalselt, kõige suurema osa ajast olen ma muidugi koristaja, sest käsitööga tegelemine tekitab ruumides üsna palju segadust. Mulle väga meeldib käsitööga tegeleda, kõik mu tööalased rollid on täna seotud just antud valdkonnaga. Selle erialaga tegelemiseks on vaja palju materjale ning töövahendeid, ikka selleks, et midagi luua ja toota. Üleüldiselt, olen üks suur korraarmastaja. Seetõttu, ikka ja jälle avastan end keskuse ruume korda seadmas ning materjale organiseerimas,» lisas Lutter.

Lutter on käsitööga kokku puutunud juba aastaid, esimesed õmblustööd sai tehtud juba lapseeas. «Kui teised tüdrukud mängisid Barbiedega, siis mina olin «õmblus-Barbie», tootsin hea meelega teiste nukkudele riideid. Ka põhikooli ajal meeldis mulle käsitöö kallal nokitseda, kuid mäletan, et mu õpetaja oli selles vallas küllaltki range. Klassikaaslastel nii suurt huvi selle eriala vastu ei olnud, ilmselt ka seetõttu, et neile tundusid etteantud ülesanded justkui sunniviisilised. Minu üks eesmärk on täna see, et mu enda õpilastel oleks päris ja siiras huvi, ma ei tahaks neid sundida. Tahan, et nad kogeksid vahetult erinevaid materjale ja töövõtteid. Ma ei suru peale seda, et kindlalt peab kooli käigus kampsuni valmis saama, tahan lihtsalt olla innustaja. Ei taha oma õpilasi tappa tööde kogusega, lasen neil proovida esinevaid töövõtteid. Loodan, et just vajalikul hetkel saavad nad siis oma oskused meelde tuletada. Eks siis tulevik näitab, kas see meetod töötab,» avaldas ta.

Anna ema on rahvatantsuõpetaja ning isa teenib leiba traktoristina. «Need on kaks nii erinevat ametit, samas vajavad need tegelemiseks üksjagu kirge ja nõuavad süvitsi minemist. Vanemate eeskuju on ka mind inspireerinud. Ükskõik, mida sa teed armastuse ja kirega, sul on võimalik sellega ära elada,» leidis ta.

«Ettevõtjaks olemine tähendab minu jaoks seda, et võin kasvõi homne päev ükskõik millega tegeleda. Käsitöö on see, mida oskan, see on asja tuum. Kuid ma võin sellest edasi arendada vastavalt toote või teenuse. Funktsiooni laiendamise võimalused on nii mitmekülgsed. Võin tegeleda sisuturunduse ja sotsiaalmeediaga. Pidada oma blogikeskkonda, luua ajakirja jaoks materjali....piire ees lihtsalt pole,» sõnas Lutter.