Muusik Andrus Kasesalu oma kingabrändist: teised bändid teevad särke, me teeme siis kingi

Andrus Kasesalu on aastaid pühendanud Rockabilly muusikastiilile, isegi tema igapäevaelu pole sellest suunast puutumata jäänud. Muusiku eestvedamisel ilmus kingabränd Boogie Company, sama nime kannab ka Kasesalu 1989. aastal loodud ansambel. «Ma ei oska kingabrändi ilmumisele loogilist seletust anda, ilmselt on see hea võimalus meie bändi nime populariseerimiseks. Teised bändid teevad särke, me mõtlesime, et teeme siis kingi. Arvasin esialgu, et teen asja ära ja siis kõik. Tuleb välja, et selle kingabrändi hoidmisega peab hetkel küll lausa igapäevaselt tegelema,» muigas Kasesalu.

«Kannan ka ise oma märgi kingi, need on jalas tõesti väga head. Kaks aastat tagasi ostsin samalt tootjalt custom made kingad, käisin nendega sisuliselt üle päeva, kuid nad on siiani suurepärases konditsioonis, nagu tuttuued. Nii tuligi mõte, et paneme sellisele kulumatule asjale ka oma bändi nime külge. Kusjuures, kingad toodetakse Eestis,» avaldas muusik ja lisas, et mudeleid on võimalik uudistada Boogie Company kodulehel.

Kasesalu lisas, et hetkel on kingad müügis vaid online keskkonnas, kuid peagi saab erinevaid mudeleid proovida ka mõnes kaupluses. Omanäoliste toodete hulka kuuluvad kingapaarid nimedega Mary Lou, Mambo Rock, Crocodile Rock Black, Peggie Sue, Brogues ja mitmed teised. «Detsembris toimub Tallinnas disainilaat, kavatseme ka sellest osa võtta. Hetkel oleme saanud klientidelt suurepärast tagasisidet. Näiteks Ivo Linna kiitis väga ning Tõnu Kõrvits võttis lausa kolm paari,» rõõmustas ta.

Muusik lisas, et tegeleb hetkel aktiivselt ka multifilmistuudios. «Me dubleerime filme ja multifilme. Ka nende ülesannetega on päris palju tegemist. Eelarved on hulluks läinud ja igapäevast taaka on suhteliselt palju,» märkis ta.