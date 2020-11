Räppar Kenneth Rüütli isaks saamisest: rangust jagan teelusikaga, hellust aga juba supilusikaga

Muusik Kenneth Rüütli sai tänavu suvel esimest korda isaks ja suure uhkusega peab ka tema seekord isadepäeva. «Ma loodan, et tulevikus peab mu poeg mind meeles ausa ja sõnapidaja mehena. Rangust jagan oma lapsele vast teelusikaga, seevastu hellust pigem supilusikaga. Eks see kõik muutub aja käigus, tuleb areneda ja muutuda koos oma lapsega,» rääkis ta.

Räppar avaldas, millist laulu ta pisipojale kõige rohkem ette laulab. «Tegelikult on nii, et mu poeg laulab juba ise rohkem, kui mina talle ette laulan. Ta on osav ja teeb silmad kõigile ette. Ilmselt siis järgmist plaat salvestan koos temaga. Poja lemmiklugu on hetkel «Twinkle Twinkle Little Star», selle laulmine ongi meie õhtune rutiin ja nii juba neli kuud täitsa kenasti toiminud,» naeris noor isa.

Rüütli avaldas sel nädalal oma debüütalbumi, mis kannab pealkirja «Isa». Mees rääkis, mis inspireerib teda muusikat looma. «Ma tahtsin, et album peegeldaks mu hetkeseisu, seetõttu sai ka plaadile just selline pealkiri valitud. Mind inspireerib kirjutama kogu mu elu, kindlasti kaaslased ja suhted mu kõrval, mingil määral ka reisimine. Pere on mu jaoks kõige olulisem, sealt hargneb edasi kõik muu. Kirjutasin plaadi materjali kokku kõigest paari nädalaga, olin kuidagi õiges tsoonis. Lapse kõrvalt sai väga hästi seda kõike teha, trikk on lihtsalt õiges aja planeerimises,» rääkis ta.

Rüütli lisas, et plaadi peal olevad lood sisaldavad sisu mõttes palju isiklikku laadi materjali. «Albumil on kolmteist lugu. Mulle lähevad väga korda päris mitmed lood. Üks olulistest on kindlasti «Isa». Lisaks meeldib mulle ka lugu «Jaht», see räägib kohtingutest ja partneri otsingutest. Meie maailm on viimasel ajal päris palju muutunud, oleme läinud nii mobiiliseks. Kuid toon välja ka lood «Tume tint» ja «Rändur»,» sõnas ta.

Värske plaat on välja antud koostöös mitme maineka välismaise produtsendiga. «Album on sümbioos, oleme teinud selle ühise tööna. Tuleb tunnistada, et enda taustu on hästi raske kasutada. Sa oled nende tegemise juures nii palju, et äkki avastad, et need lihtsalt ei tööta enam. Mingitel juhtudel aitab muidugi see, et lased materjalil näiteks pool aastat lahustuda ja naased selle juurde hiljem tagasi. Endalegi üllatuseks võid avastada, et see meetod töötab. Kui sa saad aga kasutada kellegi teise produtsendi värsket tausta, siis sa võid lausa sekundiga mingi ägeda asja sinna peale mõelda. Vastupidiselt enda taustadele, kuhu sisse sa võid lausa ära uppuda. See on minu hinnangul ka põhjus, miks võiks teiste produtsentidega koostööd teha,» sõnas muusik.

Rääkisime ka reisimisest ning seiklemisest. «Mu esimene muusikavideo filmiti Tais, tegelikult tahangi sinna väga tagasi minna. Ka Eesti on muidugi väga ilus, mulle meeldib siin. Samas on Eestis vähe kohti, kuhu ma pole tänaseks jõudnud. Mulle tohutult meeldivad fotograafia ja filmindus, olen teinud palju videosid ja pilte, seetõttu rändangi palju kodumaal ringi. Hetkel oleks muidugi väga tore koos perega kuhugi kaugemale lennata,» kirjeldas Rüütli.