Millist pitsat võib pakkuda poistebänd Pitsa liikmetele? Kas üldse võib?

Poistebänd Pitsa andis kõigest kolm nädalat pärast debüütsingli ilmumist välja uue loo «Tahmanägu», mis räägib üsna kurval moel väikelinna elust. Estoni Kohver tunnistas, et video võib küll olla nukra alatooniga, kuid tegelikult saab projektist välja tuua ka rõõmsaid noote. «Videos kaasa teinud näitleja Klaudia Tiitsmaal sündis nüüd teine laps! Palju õnne talle! Tegelikult võib öelda, et polegi nii kurb see lugu, elu läheb ju edasi,» sõnas ta.

Mart Varese poolt Mustlas tehtud video keskmes on üksikema ja paralleelselt tema argirütmidega rullub lahti noortekamba igapäev. Mustlaga on seotud bändi liige Estoni Kohver, just seal elavad täna ka tema isapoolsed sugulased. Muusik tunnistas, et järgmine lugu võib vabalt tulla näiteks Võrumaa teemadel, sest tema vanavanemad on sealt pärit. «Tõesti, mulle väga meeldib Võru ja Võrumaa. Lisaks ka Tartu on mõnus koht, olen siin linnas sündinud ja kasvanud,» lisas Estoni Kohver.

Reket lisas, et temale on hingelähedane Eestimaa pealinn. «Mulle meeldib Tallinn. See on tore, et see pole üldsegi suur linn. Ka Tartus on tore, olen siin koolieelikuna palju aega veetnud,» sõnas ta.

Ansambli Pitsa moodustavad Estoni Kohver, Reket ja boipepperoni. «Ma arvan, et seda ei juhtu, et bändinimi Pitsa saab tuntumaks, kui meie artistinimed! Pitsa on mingis mõttes kõrvalprojekt. Kuigi jah, mis seal salata, viimased neli kuud on käinud küll suhteliselt Pitsa rütmis. Ma usun, et inimesed teavad pigem meid kui artiste....ja siis seda, et ka kollektiiv Pitsa on olemas,» tunnistas bändi liige Estoni Kohver.

Mehed rääkisid stuudios, millist sorti pitsasid nad ise süüa eelistavad. «Tartus eelistame Kolme Tilli pitsasid. Tallinnas tellime tihti Kajast või Jahust. Minu jaoks on pitsa tainas, tomat ja juust, see ongi kõige asjalikum pitsa. Heast pitsast teeb hea pitsa õige põhi! On kaks äärmust. Kõigepealt, võtadki Napoli stiilis pitsa, mis on valmistatud puukütte peal - pitsa läheb kuuma ahju ja saab minutiga valmis. Teine äärmus on Reinu pitsa - valmistad tund aega, et söödud saaks. Mulle väga meeldib pitsat süüa, sellest toidust ei saa kunagi kõht täis. Lasanje on ka hea. Osad ütlevad, et nad võiksid magusat süüa lõpmatuseni, mul on nii just lasanjega, no lihtsalt ei tule seda piiri ette,» muigas Estoni Kohver. Reket lisas omalt poolt, et armastab väga ka tacosid süüa.

Kollektiivilt on veel sel aastal oodata täispikka albumit. «Oleme käed-jalad mitte rüpes istunud, hetkeseisuga on kirjutatud lausa kaksteist lugu. Päris palju tööd on tehtud ja ilgelt tahaks juba materjali kõigile tutvustada. Albumil otsest kontseptsiooni pole, see koosneb lihtsalt väga kihvtidest lauludest. Teeme asju, mis tunduvad meile head, naljakad, kvaliteetsed ja põnevad. Väga haruldane on muusikat luua koos teiste inimestega. Olen viisteist aastat sooloprojektiga tegelenud, päris põnev on arvestama hakata ka teiste osapooltega,» avaldas Reket.