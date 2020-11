Helen Randmets avaldas kolmanda soolosingli: mu hing lausa heliseb, kui saan muusikaga tegeleda

Värske loo «Keeruta mind veel» tekst pärineb endise Nexus lauljatari enda sulest. Tegemist on artisti kolmanda singliga. «Olen väga õnnelik! Kõik sujub nii hästi,» rõõmustas laulja raadio Elmar hommikuprogrammis.

Uue loo juurde on produtseeritud ka muljetavaldav video. «Mu hing helises, kui sain Saku Suurhallis muusikavideot teha. Olen tõeliselt rõõmus, kui saan muusikaga tegeleda. Näiteks eriti siis, kui saan stuudios mitu tundi uusi laule sisse laulda. Ma lausa värisen põnevusest, kogu loomeprotsess on minu jaoks nii tore. See rõõmustab südant väga ja lahe, et looming lausa pulbitseb minust välja,» lisas Helen.

Video kontseptsiooni lõi koreograaf Alissa Montes, kes idee ka lavastas. «Video projektis on hõlmatud mitme erineva tantsustuudio koostöö, see on üldse ime, et me nii palju tantsijaid kokku saime! Protsessis oli nii palju proove ja suhtlust tantsijate, stilisti, treenerite ning video meeskonnaga. Seal ei ole ainult tants, on ka terviklik süžee. Seal on palju maske, mis kannab ideed, et kõik elame massina ühes süsteemis ja teeme kõik rutiinselt samu asju. Minu roll on see, et kohe video alguses eemaldan maski ja julgustan kõiki isemoodi olema. Kogu ettevalmistus võttis ikka väga palju aega,» märkis ta.

Muusik lisas, miks ta otsustas peale pikki aastaid puhkust ja sellele eelnenud aktiivset bändielu nüüd hoopis soolokarjääri tee ette võtta. «Ma ei teagi, võib-olla selle pärast, et pole ammu saanud muusikaga tegeleda. Ilmselt oligi just see osa mu elust hetkel puudu. Ma ei oska öelda, kui kaua laulmine mu silma särama paneb, kuid paar aastat tahan kindlasti veel selle valdkonnaga tegeleda. Ehk siis teisisõnu - nii kaua, kui laulmine paneb mu hinge helisema, tahan seda ka teha,» lisas ta. Ta lisas, et üksi ta sooloprojektiga ei tegeleks. «Minu kõige suuremad toetajad on täna mu pereliikmed. Mu abikaasa ja lapsed, mu vanemad. Nad ongi mu kõige lähedasem tagala. Väga suureks toeks on muidugi ka sõbrad,» rääkis Helen.

«Keeruta mind veel» on valminud koostöös autoritega, kes andsid oma panuse ka minu eelmiste singlite, «Imeline» ja «Peegelpildis», juures. Rob Montes ja Jason Hunter on hoolitsenud muusika produktsiooni eest, Renae Rain on loonud viisi. Tegemist on väga rahvusvahelise seltskonnaga. Jason ja Rob elavad küll hetkel Eestis, kuid Renae on Londonist,» sõnas lauljatar.

Helen kirjeldas, kuidas sünnivad tema jaoks uued lood. «Tavaliselt on nii, et Rob saadab mulle uue põhja ja mina hakkan sinna viisi peale looma. Huvitav on aga see, et iga päev tuleb idee uuele viisile. Nii ongi juhtunud, et mul tekib mitmeid variante, enne kui päris õige versioonini jõuan. Looming on kindlasti protsess. Kuigi ma olen alati ka oma esimeses versioonis alati nii kindel, siis kogemus on näidanud, et esimene variant pole kunagi see õige,» lisas ta.