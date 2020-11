Metsakutsu ja Genka andsid välja uue loo «Hammustatud sõõrik»

Täna, 10. novembril, andsid Metsakutsu ja Genka koos välja uue loo nimega «Hammustatud sõõrik», muusika autoriks on Paul Oja. Metsakutsu tähistab ühtlasi oma debüütalbumi 10. sünnipäeva. «On ikka päris naljakas kuulata neid lugusid ja mõtteid, mida kirjutasin ligikaudu 17-aastaselt. Samas on see kõik ka tore meenutus,» rääkis Olbri.

«Oma muusiku teekonna võlgnen paljuski just Genkale ja Paul Ojale. Nendega koos tegin oma elu esimesed päris singlid ja nüüd see tänane singel sobib hästi meie eelnevat kogemust sümboliseerima. Usun, et räägin meie kõigi eest, kui ütlen, et igasugused ringid meie elus on veel täitsa poolikud ja nii sündiski mõte kirjutada lugu lõpetamata ringist ehk hammustatud sõõrikust,» lisas Olbri.

Uurisime, mis on kümne aasta jooksul muusiku elus muutunud. «Kümme aastat tagasi kandsin nokamütsi, mille alt nina vaevu välja paistis, see on nüüd tänaseks muutunud. Toona ei olnud mul oma autot veel, sõitsin ringi oma vanaema autoga. Ka artistinimi Metsakutsu on aegade jooksul muutunud. Alguses oli mu artistinimi «Metsakutsa», mingil hetkel tuli kasutusele «Metsa kutsu», nüüd siis olen jõudnud «Metsakutsuni» - on üks sõna ja lõpus «u» täht. Kui tähenduslikult hakata lähenema, siis tunduks see artistinimi justkui mingi aabitsategelane. Samas on see mulle nii omaks saanud, et ma seda enam ei tahaks. See on nii suur osa minu muusikast ja oleks patt seda nime lõhkuma hakata,» rääkis laulja.

«Olen pikka aega oodanud õiget tõuget, et uusi asju luua. Nüüd on see vops ära käinud ja hetkel on nii palju toimumas. Tahaks järgnevate aastate jooksul oma õige käekirja leida. Olen pikalt muusikat teinud, kuid tuleb tunnistada, et oma asja alles otsin. Mingit raami ma kuhugi tõmmata ei soovi. Kindlasti tuleb sooloprojekte, kuid tahan vastu võtta ka põnevaid koostöö võimalusi. Hetkel ootangi, mida tulevik pakub selles osas,» sõnas Olbri.

Uue singli muusikavideo loovjuhiks ja autoriks on Rainer Olbri. Video valmis koos operaator, fotograaf ning monteerija Taaniel Malleusiga. «Kas nüüd olla laulja või teha tööd videokaamera taga - mina neid olukordi ei võrdleks, need on lihtsalt nii erinevad tööd. Mingid asjad tuleb korralikult planeerida, mingid asjad võiksid aga kohapeal juhtuda. Mõlemad ülesanded vajavad nii erinevat ettevalmistust ja samas nõuavad ka küllatki erilaadi osa minust. Tuleb lisada, et mõlemad tööd meeldivad mulle väga, muidu ma neid ju ette ei võtaks,» lisas Olbri.

«Lugu «Hammustatud sõõrik» sisaldab igasuguseid olulisi sümboleid ja märke. Neil, kes on minu tegemistega kursis, on kindlasti palju avatastamise rõõmu. Väga huvitav oleks sotsiaalmeedia kommentaaride kaudu teada saada, kes millele jälile jõudis,» sõnas muusik.