Tanja on põgenenud oma fännide eest: see oli esimene ja ainuke kord, kui jooksime lausa sõitvasse autosse

Tanja Mihhailova-Saar on oma äsja ilmunud raamatule «Milles on süüdi taburet?» jõudnud teha juba mitmeid avalikke esitlusi. Muusik rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, millised on olnud siiani lugejate ja fännide reaktsioonid. «Päris paljud on jõudnud selle raamatu juba läbi sirvida ning minuni jõudnud tagasiside on olnud igati positiivne ja tore! Olen saanud isegi kirju! Raamat on pigem paksema võitu, samas olen kuulnud, et mõni kiirem lugeja on selle läbi lugenud kõigest ühe õhtu jooksul. Mul on hea meel, et need, kes on juba lugenud, on jaganud vaid häid kommentaare,» rõõmustas Tanja.

Uues raamatus on lisaks kaasahaaravale tekstile välja toodud ka ohtralt retrohõngulist pildimaterjali, muuhulgas lapsepõlvest, samas ka esinemise aegadest koos Nightlight Duo'ga. «Ma kirjutan raamatus näiteks ühest sündmustest, mil esinesime Nightlight Duo'ga Tartu Raekoja platsil. Seal oli tohutult palju pealtvaatajaid! Kui hakkasime ära sõitma, tulid paljud autogrammi küsima. Meie ümber kogunes palju rahvast ning esimest korda elus tekkis täitsa hirm - tahtsime kõigile head, kuid pealetulev mass oli nii hirmuäratav ja füüsiliselt oli juba täitsa ebamugav olla. See oli esimene ja ainuke kord, kui põgenesime autogrammi küsijate eest sõitvasse autosse,» meenutas laulja.

«See ei ole memuaaride raamat, tegemist on eelkõige meelelahutusega. Võib-olla siis, kui olen 90-aastane, kirjutan ka memuaare. Praegune raamat on minu lugu, mis räägib eelkõige teekonnast lauljana. Ehk siis alates sellest, kuidas Kohtla-Järvel elades unistasin suurtest lavadest ning sellest, kuhu olen tänaseks jõudnud. See, kus ma täna olen, on lihtsalt suurepärane! Ma saan teha palju huvitavaid projekte ning tegeleda sellega, mida terve oma elu olen tahtnud päriselt teha. See on väga suur asi, kui sinu töö sulle meeldib,» lisas Tanja.

Muusik tõi välja, et värske raamatu kaante vahel on lõbusaid jutte, mis räägivad seikadest lava ees ja lava taga. «Lugude esitamise idee tuli hästi naljakast kohast. Oma esinemistel räägin tihti fännidele erinevaid kogemusi, mis minuga on aegade jooksul juhtunud. Tundub, et see lähenemine on publikule meeldinud. Juba kolm aastat tagasi mõtlesin, et äkki peaks lood kokku võtma ja nendest raamatu kokku panema. Idee jäi paariks aastaks ootele ja tänavu võttis Pilgrimi esindaja minuga ühendust ja tegi raamatu avaldamise osas ägeda ettepaneku,» rääkis Tanja raamatu saamisloost.