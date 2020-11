Terminaator tutvustas uut albumit «Maailm vs. Lilian»: me ei kiirustanud avaldamisega, sest tahtsime, et uus plaat tuleks väga hea

Kreem selgitas, miks fännid pidid järjekordset albumit nii kaua ootama. «Me üritasime seda plaati teha nii, et me ei kiirustaks! Olgem ausad, Terminaatoril ei oleks ammu enam vaja uut materjali peale toota. Tahtsime, et uus plaat tuleks välja väga hea ning ilmuks ühtlasi ka vinüülina. Tänaseks on helikandjad käes ja mul on selle üle nii hea meel,» rõõmustas Jaagup Kreem.

Terminaatori uus album kannab nime «Maailm vs. Lilian», plaadil on kokku üheksa uut lugu ning lisaks ka kontsertettekandes palavalt armastatud hitt «Ainult sina võid mu maailma muuta». «Plaat ise on juba väljas, kuid esitluskontsert toimub reedel, 13. novembril, klubis Venus. Alustame publiku peale mõeldes täitsa normaalsel ajal, kella 22.00 paiku,» lisas Kreem.

«Hetkel tundub, et kevadine eriolukord andis plaadi valmimisele hoogu juurde. Olime oma kodudesse lukustatud ja saime rahulikult stuudiotööd teha. Avalikest esinemistest tunneme muidugi väga puudust. Oleme passinud ikka päris palju! Lisaks Tallinnas toimuvale plaadiesitlusele, astume üles ka laupäeval Tartus, Gurmaanide ööl. Tartus kanname ette lugusid, mida tavaliselt ööklubides ei mängi, pileteid on muidugi piiratud koguses - kontsertpaik on pisike ja ka piirangutest tuleb kinni pidada,» avaldas Terminaatori solist.

«Kusjuures, tegemist on väga ilusa plaadikujundusega. Lisaks kõigele, plaadi ilmumine on suur asi, sest ilmus ka meie esimene vinüül. Kogu materjal on ühislooming, ilma selliste bändikaaslasteta plaati välja ei annaks. Mul on nii hea meel, et bändi koosseis pole viimasel ajal muutunud, muidu oleks see ikkagi ilmne raiskamine. Minu jaoks on see täiuslik kooslus, meie sünergia on läinud aastatega vaid paremaks,» märkis Kreem.

«See on kõige kauem koos olnud koosseis Terminaatori ajaloos, oleme koos olnud lausa üksteist aastat. Aeg lendab ikka nii kiiresti! Minul on uue plaadi suhtes väga head tunded. Kuigi Terminaator on andnud välja väga palju albumeid, siis mina teen kaasa alles neljanda plaadi juures. Tuli küll kaua oodata, kuid ootasime ikka ära,» lisas basskitarrist Henno Kelp.

Kreem selgitas, kuidas valmis uus lugu «Põhjani», mida bänd esitas ka raadio Elmar LIVE stuudios. «Selle loo ma kirjutasin tänavu aprilli lõpus. Oli üks ilus kevad ja kirjutasin sellest, et head ajad võiksid kesta igavesti. Kõik räägivad, et käes on uus normaalsus....ei, käes on uus ebanormaalsus! Normaalsus oleks see, et inimesed oleksid õnnelikud, sõbralikud, head ja armastaksid üksteist. Laul räägib koos olemisest, pidutsemisest ja nende mäletamisest, keda meie seas enam ei ole,» lisas muusik.