Loodusemees Veljo Runnel ootab krõbedat talve: värske külm õhk mõjub hingamisteedele nii hästi

Veljo Runnel on Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja Botaanikaaia peaekspert. Uurisime mehelt, mida loodus teisiti teeb, kui sügisilm on ebaharilikult soojavõitu. «Õnneks rändlindudel on oma kell, nemad ei vaata ära lendamist selle järgi, kas siin on soe või külm. Pigem jäävad siia ilma lumeta aega nautima põhja poolkera linnud, kes pikki rändeid ette ei võta. Neil on siin meie juures isegi hea, sest toidu saab kätte ühest kohast. Kuid need loomad, kes peaksid meie looduses praegu juba talveunne minema, liiguvad veel ringi ja otsivad toitu,» rääkis Runnel.

«Kui oktoobrist detsembrini Eestis lund pole, siis endal on ka selline tunne, et tahaks lihtsalt talveunne keerata. Sellisel pimedal ajal mind välja ei tõmba. Kui aga väljas on mõnusalt külm, siis see mõjub ka tervisele hästi - värske külm õhk käib ju hingamisteedest läbi,» märkis bioloog, kes ootab Eesti talvest just krõbedamaid kraade.

Runneli veedab palju aega metsas, kus ta salvestab tundide viisi erinevaid loodushelisid. Mees kirjeldas, kuidas sellise töö tarbeks riietuda, eriti veel jahedamal perioodil. «Kui olin algaja, siis hakkas tihti külm. Kuid tegelikult pole olemas halba ilma, on vaid vale riietus. Kui oled õigesti endale asjad selga pannud, võid ka kahekümne miinuskraadiga tundide viisi õues passida. Materjalide mõttes väldin puuvillasest kangast riideid, villane on aga juba väga hea. Kui on sademete oht, siis peamine kiht peaks olema vettpidav, teised kihid siis piisavalt õhulised. Kui jaheduse tunne ikkagi peale tuleb, siis on abiks termosega soe jook. Kui vahepeal liikuda, annab see samuti vajaminevat sooja. Näiteks teen tavaliselt mõned kätekõverdused ning väikese sörkjooksu - nii tuleb kindlasti soe taas naha vahele,» jagas mees nippe.

Loodushelide salvestamine on mehe jaoks üks meelistegevusi. «On olnud ka perioode, kui hoopis fotograafia on olnud põhiline sisend ja väljund, kuid need teemad on praktiliselt läbi käidud. Helide salvestamine on aga äärmiselt põnev töö, see pakub tõeliselt palju üllatusi. Armastan rääkida helipiltidest, need võivad olla esteetilises mõttes lausa rabavad ning täiesti ainukordsed,» rääkis Runnel.