Laulja Tuuli Rand oma kõige esimesest selfiest! Tegin juuksed märjaks ja panin fotoka timer režiimile....

Rand on ka tänapäeval üsna suur selfie'de tegija, nüüd siis juba moodsama tehnika abil. «Kui reisidel käin, siis jäädvustan erinevaid hetki fotodele, näiteks siis koos elukaaslasega. Need fotod on küll pigem enda jaoks ja teiste silme alla need enamjaolt ei jõuagi. Mulle on üldse fotod väga erilise tähendusega. Lähedases sõpruskonnas on mind nimetatud arhiveerijaks. Minu mälukaartide peal on fotosid, mida mitte teistel ei ole. Piltidel on üks tore omadus - need viivad sind pildistamise hetke tagasi, see on kuidagi nii maagiline tunne,» märkis ta.