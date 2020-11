Muusik Mauno Meesit avaldas kontsertvideo, mis üles võetud publiku telefonide abil

«Tavaliselt on pärast kontserti keeruline publiku ja esinejate vahel kokkupuute punkti leida. Vahel tahad kuulajatele midagi veel tagasi anda. Seekord mul ongi nii hea meel, et otsene ühine mälestus sai just sellisel viisil koos kokku pandud,» lisas Meesit.

Mauno Meesit rääkis raadio Elmar päevaprogrammis, et uuel aastal on oodata uut helikandjat. «Olen uue albumi kallal töötanud ligikaudu neli aastat. Eelmised albumid said välja antud suhteliselt väikese vahega. Viimastel aastatel on aga olnud üksjagu festivalikontserte ja erisündmusi. Ajad on päris põnevad,» lisas Meesit.