Kirjanik ja ettevõtja Lauri Räpp naudib kikivarvul igat hetke

Tartlane Lauri Räpp on nelja raamatu autor ning väikeettevõtja. Mehe enda sõnul on tal tegemisi täpselt parasjagu. «Ma võin olla aktiivne paljudes eluvaldkondades, kuid naudin kikivarvul igat hetke...ja lasen nendel ilusatel hetkedel ka orgaaniliselt kasvada. See teadmine on tulnud minuni küllatki aeglaselt, ka minul on olnud nii paremaid kui halvemaid aegu. Ühel hetkel hakkasin endaga lihtsalt rohkem tegelema. Ma naudin seda, mida teen, positiivne stress sobib mulle hästi,» tunnistas Räpp.

«Mind ennast inspireerib muusika ja asjad, millel on sisu. Kõik maailma teemad on aja jooksul ära kirjutatud. Uued autorid annavad edasi sarnast sisu ja mõtteid...kuid seda kõike juba veidi uuemas võtmes. Paljud on andnud tagasisidet, et mu avaldatud tekstid justkui puudutavad lugejate endi elu. Usun, et põhjus on selles, et kirjutan hästi lihtsatest ja elulistest teemadest...kuid panen mõtted sellisesse vormi, mis inimestele kuidagi korda lähevad. Ma vaatlen, mis toimub meie ümber....olen inimeste jälgimisest mingil määral isegi kerges sõltuvuses,» rääkis Räpp, kelle tekstid ja mõtteterad on tabavalt positiivsed ja inspireerivad.

Mees rääkis eluperioodist, mis on teda elus palju suunanud. «Hästi palju hakkas muutuma siis, kui läksin kolmekümne aastaselt ülikooli. Sel hetkel hakkas tulema mu ellu tõeline hetkete nautimine. Hästi paljud olulised seigad on just sellest ajast alguse saanud. Ägedaid asju on elus muidugi väga palju olnud ning ma usun, et neid tuleb aina juurde. Olen elus endale teadmata ladunud kokku olulisi pusletükke. Näiteks, ilma ülikooli turundusvaldkonna õpinguteta...ja ka läbipõlemisteta, ma poleks selles kohas, kus ma täna olen. Kõik on olnud orgaaniline arenemine, ma ei tee midagi forsseeritult,» mõtiskles ta.

Lauri on oma argipäevaste tööde ja tegemiste kõrvalt ka suur rändaja. Ekstreemseid seiklusi on kogetud näiteks Kolumbias, Nicaraguas, Tšiilis, Ecuadoris, Kuubal. Olgu lugejatele teadmiseks, et Kuuba põhjal valmis reisisellil ka raamat «See ei ole minu Kuuba». «Ilmselt sai kõik alguse juba lapsepõlves. Vanemad on meid Eesti piires vedanud kohtadesse, kuhu vähegi võimalik! Võtsime telgid kaasa ja nii me siis seiklesime. Eks see rändamine on ikka hinges. Argipäev on meil ju nii ette planeeritud. Kui ma parasjagu reisil olen, siis ikka nii, et ma ei tea isegi seda, mis samal õhtul või järgmisel päeval saab. Tihti ma ei tea ka seda, kus ma ööbin - kas samas riigis või lähen juba uude kohta. Viimasel aastal on välisriikides reisimist küll vähem olnud...eks seda seiklust jagub hetkel ka Eestis küllaga,» muigas ta.