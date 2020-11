Rolf Roosalu: meie väike Eesti vajab kangelasi, eriti poliitmaastikul

Rolf Roosalu rääkis hingelt ära, kuidas ta suhtub hetkel Eesti poliitmaastikku. Kas muusik oleks nõus ise valimistel üles astuma? «Hetkel kindlasti mitte! Mul pole tarvis kusagil oma võimu näidata. Kui Eesti poliitikas hakkavad esile tõusma kangelased, kellega isegi lapsed tahavad sarnaneda...siis ma mõtleks ka poliitiku töö peale. Need inimesed peaksid olema sellised, kes on eeskujuks just oma suhtumise ja teadmiste poolest. Meie väike Eesti vajab kangelasi, eriti poliitimaastikul. Loodan, et selliste poliitikute aeg alles tuleb,» sõnas Roosalu.

Mehe hinnangul on tänase kiire elutempo ja stressi juures oluline säilitada positiivne ja elurõõmus ellusuhtumine. «Päriselt, hea nali peab olema igas päevas! Kui huumorisoon säilib, siis see on see, mis meid edasi viib. Hiljuti panin tähele, et ka meie õiguskantsler Ülle Madise tõdes, et inimesed, kes suudavad huumorit õigesti võtta, suudavad igast tulest läbi minna,» lisas ta.

«Ka looduses olemine on suurepärane enda laadimise võimalus - nii organismi, kui ka vaimu jaoks. Minu laadimise kohaks on mu enda maakodu, kus olen viimasel ajal üsna palju aega veetnud. Inimesed, kel on sellised kohad olemas, on väga õnnelikud inimesed. Vahepeal tahan muidugi ka linna tulla, näha sõpru ning teha nalja koos. Ma püüan oma asju balansis hoida, seetõttu veedan aega nii linnas kui maal. Elu tuleb endal huvitavaks elada,» lisas Roosalu.

Eriti viimasel ajal, Roosalul on käsil mitmeid põnevaid projekte. «On üsna kiired ajad ja tegemisi mul jagub. Koos Nele-Liis Vaiksooga on tulemas «Täheöö» kontserdid, 3. detsembril Tartus ja 4. detsembril Tallinnas. Oleme püüdnud jõuluperioodi esinemistel jõululaule vältida...või panna neid kavasse võimalikult vähe. Hetkel on samuti koostatud kava, mille raames loodame, et inimestel on huvitav. Eks see kõik on muidugi maitseasi,» sõnas muusik.

Roosalu sõnas, et on avanud end muusikalises mõttes mitme külje pealt. «Hetkeseisuga on mind raadio-pop ammendanud, kuid see ei tähenda, et ma mitte kunagi enam sellist muusikat ei kirjutaks. Hetkel olen loonud veidi teistmoodi muusikat, näiteks hoopis filmilikke soundtracke. Lisaks sellele olen kirjutanud ka koorimuusikat. Muusikat tuleb kirjutada ilma plaanideta, see kehtib vähemasti minu puhul. Loon midagi uut vaid siis, kui Pegasus mu aknale koputab. Teisiti ma ei oska,» kirjeldas ta.

Muusik on kaasa teinud ka animafilmis «Trollid», nimetades seda kogemust positiivselt toitvaks. «Multifilmides kaasa tegemine on nii tore! Igas inimeses on olemas lapsemeelsust ja mängulisust...ja seda ei tohiks mitte kunagi ära kaotada. See hoiab elurõõmu üleval. Just multikad tuletavad meile sellist suhtumist ka meelde. Sama asi on ka muinasjuttudega. Kusjuures, oma lastele muinasjuttude ettelugemine teeb neist intelligentsemad inimesed - nagu ütles ka Einstein,» sõnas Roosalu.

Roosalu tegi otse-eetris juttu ka toitumisest. Mida teeb laulja siis, kui aega napib, kas kiirtoit tuleb hea vormi juures kõne alla? «Kui nüüd päris aus olla, siis sõin kiirtoitu üleeile. Ma nimetan siiamaani seda kohta Statoiliks, tundub jätkuvalt kõige õigem nimi. Neil on menüüs üks suurepärane klassikaline wrap. Sees on burgeri sisu, kuid ümber soe lavaš. Mulle meeldib see, sest saia on vähe, kuid liha ja salatit väga mõnusas koguses. Kes saia eriti ei armasta, siis see on hea alternatiiv. Ärge võtke seda nüüd otsese reklaamina. Selline toiduvalik tekib aegajalt lihtsalt ajanappusest, teinekord on hea see lihtsalt hoo pealt näppu haarata ja kohe edasi sõita,» muigas ta.