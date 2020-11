Johan Randvere muusikute üleskutsest maske kanda: Eestis on ainulaadne olukord, meil lubatakse veel üritusi korraldada

Muusikavaldkonna ühispöördumises kutsuvad Eesti armastatud muusikud tõkestama viiruse levikut ja kandma kontserdisaalis maski. Teiste hulgas teevad videos kaasa Johan Randvere, Erki Pärnoja, Reigo Ahven, Anett Kulbin, Eeva Talsi, Toomas Valk, Eliann Tulve ja Tõnu Kaljuste.

Pianist Randvere avaldas, et hiljuti lükkus edasi tema soolokontsert, mis pidi aset leidma 10. novembril, Estonia kontserdisaalis. «See pidi olema kontsert sarjast «i nagu interpreet». Võtan seda hetkel rahulikult, kontsert ei jäänud ära. Saime esinemise õnneks edasi lükata. Uus aeg on 19. jaanuaril, tuleval aastal,» märkis ta. «Nüüd sel reedel lähen Estonian kontserdisaali küll tagasi, küll aga hoopis Klassikatähtede õhtujuhina. Sinna läheme küll kõik mõnusalt maskides,» lisas Randvere.

Muusik võrdles, eelmise ja selle aasta detsembrikuu tegemisi. «Eelmisel aastal oli meil suur jõulutuur, sel aastal seda plaanis pole. Aga pole viga, ongi natuke rahulikum. Tuleb tõdeda, et paljud asjad on ära jäänud. Eestis on aga ainukordne olukord, meil siiski toimuvad veel avalikud üritused ja polegi see olukord kõige hullem. Suhtlen oma kolleegidega Saksamaalt ja Itaaliast, neil jääb päriselt kõik ära,» lisas ta.

Avalikel üritustel palutakse maske kanda eeskätt publikul. Randvere märkis, kas ka muusikutele teatud piirangud kehtivad. «Mingid piirangud tõepoolest kehtivad. Kui kevadine viiruse laine hakkas läbi saama ja ERSO taas esinema hakkas, siis nad pidid lavale tulema väiksemates koosseisudes ja mängima pilli üksteisest kaugemal. Samas, sellest nõudest on võrdlemisi keeruline kinni pidada. Pianistil on suhteliselt lihtne - oledki üksi eemal, mängid oma klaveri taga. Mul on sõber Lätist, kes on viiuldaja. Neil oli kuu aega tagasi Madridis kontsert ja kõikidel muusikutel pidid maskid ees olema. Ma küll ei kujuta ette, kuidas puhkpillimängijad selle probleemi lahendavad,» sõnas Randvere.

«Mina väga usun maski kandmisesse. Tean, et see võib olla kohati ebamugav, kuid seda on nii lihtne teha....et meie elu oleks natuke hiljem juba palju parem. Praegu on ju veel kõik okei. Kui aga kõik peaks kinni minema, nagu paljudes suurriikides, siis seda me ju keegi ei taha. Maski kandmine annab hetkel võimaluse, et saaksime vabamalt liikuda,» sõnas muusik.