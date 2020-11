Ansambel Miljardid tänase maailma tõlgendamisest: uue albumi teemadest leiab viiteid muutumisest ja muundumisest

Ansambel Miljardid andis välja oma teise stuudioalbumi «Ma luban, et ma muutun». Eelnevalt on plaadilt ilmunud singlid «Savi», «Ma luban, et ma muutun» ning videosingel «P.S.O.». Loos «Kuldsõrmus» teeb kaasa ka aasta naisartist 2020 Anna Kaneelina. Raadio Elmar LIVE stuudios tulid esitamisele lood «Skorpion» ja «Savi».

Albumil on üheksa eestikeelset lugu. «Eesti keel on minu meelest huvitavam, vähemuses on oma võlu ja jõud,» kommenteeris Marten Kuningas. Visuaalselt täiendab Miljardite muusikat Helmi Arraku ja Riina Varoli sürrealismimaiguline kujundus.

Bändi liige Raul Ojamaa kirjeldas Miljardite aktiivset ja lennukat perioodi. «Muusika tegemine on nagu surfamine....sa pead oma õiget lainet ootama. Me pole teadlikult kuhugi suunas liikunud või millegi konkreetse nimel tegutsenud. Mulle ei tundugi tegelikult, et oleme hetkel laineharjal....või äkki tõesti olemegi,» mõtiskles ta. Ojamaa kirjeldas ka uue albumi valmimise protsessi. «Võiks öelda, et alguses ei saanud vedama ja pärast ei saanud pidama. Kindlasti oli siin palju meie rokijuurte meenutamist. Mitte selle pärast, et «vanasti oli muusika parem, kui olid päris pillid», vaid et see mõjus meile vabastavalt nii enda kui ka teiste ootuste suhtes. Ma loodan, et meie looming kõnetab kuulajat ja inspireerib teda nii tööl, kodus, kui ka puhkehetkel,» tunnistas Ojamaa.

«Tuleb tunnistada, et oleme üpris eklektiline seltskond. Kui prooviruumis kohtume, siis kitarridest ja süntesaatoritest hakkab välja võrsuma üsna erinevaid asju. Võib-olla me peaksime pidureid tõmbama ja näiteks ütlema, et nüüd rokilugu enam ei tee. Kuid paraku me ei tõmba neid pidureid, teeme seda, mis mõjub meie jaoks nii loomulikuna,» lisas bassimängija Peedu Kass.

Paar nädalat tagasi ilmus bändil uus videosingel «P.S.O.». Loole filmiti koostöös Triin Ruumetiga seikluslik muusikavideo, milles löövad lisaks bändiliikmetele kaasa ka Mihkel Raud, Marta Vaarik ning boamadu Teemant. Peedu Kass kommenteeris video tausta. «Kõigil me seda vaadata ei soovita, ütleme siis, et alates 21. eluaastast. See on küll Youtube's juba üleval, kuid see pole mõeldud alaealistele ja õrnahingelistele,» lisas ta.

«Siiski tuletan meelde, et «P.S.O.» video on kunstiline ettevõtmine ja sel pole päriseluga mingit pistmist. See on ülimalt ekspressiivne...välja elav. Usun, et meie järgmine video tuleb taas sissevaatav,» mainis Kuningas, vihjates loo «Skorpion» muusikavideo ettevalmistustele.

Albumi nimiloo fraas «Ma luban, et ma muutun» sündis Marten Kuninga jalutuskäigul, mil ta viibis Kreeta saarel. «Kui vaadata lugude teemasid, siis leiab viiteid muutumisele ja muundumisele, küll läbi andumise armastusele, küll läbi surelikkusega leppimise. Minu elus on selle kahe aasta jooksul, mil plaati tegime, palju muutunud. Kui esimene album markeeris esimese poja sündi, siis selle plaadiga sündis teine poeg. Rääkimata sisemisest kasvamisest, mida Miljarditega töötamine jõuliselt kannustab. Minu peamine ülesanne sellel albumil oli leida tasakaal enda ja teiste ootuste vahel,» rääkis Kuningas.