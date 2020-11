Tanel Padar avaldas uue albumi: esimene lugu on kõige märgilisema ja sügavama tähendusega

«Ma vaatan oma värsket plaati suure rõõmuga! Olin juba viis aastat tagasi avalikult seda meelt, et füüsilised helikandjad võivad vaikselt ära kaduda. Inimestel on ju nii palju erinevaid võimalusi, kuidas muusikat tarbida. Kuid vanakooli mehena saan ka aru, et nii hea on füüsilist albumit käes hoida. Üks asi on muusikat kuulata stream'idest, kuid hea on plaati päriselt riiulisse panna,» rääkis Tanel Padar raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik tunnistas, et uus plaat pole salvestatud otsast lõpuni albumina. «See on pigem minu singlite kogumik. Plaadi peal on lood, mis on salvestatud viimase kolme aasta jooksul. Seetõttu tunduski kuidagi loogiline, et asja võiks kaante vahele vormistada,» lisas ta.

Padar lisas, et albumil «Sinu aeg» on teada tuntud lood ning uut singlit plaadi avaldamisega ei ilmunud. «See on nüüd veidi aprillinaljade lahtrisse kuuluv kommentaar, kuid ega ABBA'lt ju ka kogumiku avaldamisel uut lugu ei oodata. Mis seal salata, olukord on salvestamiseks päris keeruline. Viimase loo «Uues valguses» tegime koos Lenna Kuurmaaga kevadel. Olukord oli juba siis hull...kuid nüüd on veel hullem. Asja idee ja mõte oli see, et saaks selle ühe perioodi kaante vahele ja siis saab hakata uusi asju looma. Kui ma oleks praegusele plaadile midagi uut tahtnud lisada....siis oleksin võinud lõpmatult seda teha,» kommenteeris laulja.

Muusik avaldas, kas tal on uuelt albumilt ka isiklikke lemmikuid välja tuua. «Kõik lood on armsad. Kõige märgilisem on aga albumi esimene lugu, mis kannab nime «Parem veelgi». See laul on hästi isiklik ja sügav. Kui nüüd ausalt tunnistada, ma ei oodanud sellest loost mitte midagi. Tol hetkel oli mul vaja lihtsalt teatud asju välja öelda. Olen liigutatud, et see lugu läks inimestele nii korda. Selle esitajaks ei olnud ju Tanel Padar & The Sun, see oli midagi uut ja teistsugust. Tol hetkel ei osanud mitte keegi arvata, et selle loo avaldamine tähistaski minu uue eluperioodi algust,» lisas ta.