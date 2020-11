Allan Kasuk kirjutas laulu, mis räägib tema huvitavast hobist

Muusik Allan Kasuk loodab, et värske eestikeelne singel «Roni» saab tulevikus täiendama tema esimest sooloalbumit. «Antud lugu räägib kaljuronimisest. Laiemas plaanis räägib see muidugi ka armastusest, teisisõnu, armastusest oma hobide vastu,» lisas muusik.

Kasuk mainis, et uus lugu hõlmab takistuste ületamiste teemasid. «Fookuse all enese ületamine ja sellega seotud katsumused. Kõigile, kellele meeldib ennast ületada - sobib see lugu kindlasti,» rääkis ta.

«Ma ise käisin ronimas alles nädal aega tagasi. Tuleb lisada, et Tartus on võimalusi hästi vähe ja selle hobiga tegelemiseks peab minema tihti Eestist välja. Nüüd on muidugi tore uudis see, et siin avatakse õige pea uus ronimiskeskus. See annab täiesti uued võimalused, nii mulle kui teistele selle ala huvilistele,» lisas Kasuk.

Hetkel on keskus veel ehitusjärgus, avamine toimub 2021. aasta jaanuaris. Lisaks ronimistreeningutele saab seal korraldada ka meeskonnaüritusi ning sünnipäevi. «Uuest ronimiskohast saab Eesti kõige suurem siseronimiskeskus. See keskendub ainult kaljuronimisele. Seinapinda saab olema ligikaudu kolmsada nelikümmend ruutmeetrit. Algajatele saavad olema kursused, treeningud ja sessioonid, et ka nemad saaksid harrastada seda ala...ja minna ühel päeval ise suuri mägesid külastama,» lisas Rees Juurmaa, kes on Tartu Ronimisministeeriumi looja.

«Rääkides reisimisest, siis Ahvenamaa on väga lahe koht, kuhu ronimishuvilised võiksid minna. Lisaks oskan soovitada ka Kreekat, kus olen ise selle alaga tegelenud. Kusjuures, lugu «Roni» sündis samuti Kreekas, kui ma seal parasjagu ronimisega tegelesin. Olen oma tuttavatelt kuulnud tagasisidet, et antud loo kuulamine aitab hästi seda kõige viimast ja raskemat punkti ületada,» muigas Kasuk.

Muusik lisas, et plaanib peagi ka ansambel Kruuviga uut materjali välja anda. «Mis sa teed, ajad on sellised. Kõige lihtsam on hetkel üksi salvestada, seetõttu ilmus praegu just soolosingel. Kui Kruuviga õnnestub enne jõule kokku saada, siis tahame pühade perioodiks midagi toredat avaldada - näiteks mõne laheda jõululaulu,» märkis Kasuk.