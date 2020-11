Peeter Rebane oma esimesest sooloprojektist: kontsert publikule on muusikuks olemise absoluutne kõrghetk

Avalikkus teab Peeter Rebast kui suurepärast muusikut, laululoojat ja produtsenti. Mees avaldas, et kõigele lisaks kinnitab ta kanda ka leiutajate maailmas. «Meil on üks omaette koosseis, mille tegevus on rajatud ühele põnevale instrumendile - seda nimetatakse möirafoniks. Pill on ääretult pikkade keeltega ja teeb ilusat möira häält,» rääkis Rebane põnevast leiutisest, mille keelte pikkus ulatub suisa kaheksateistkümne meetrini.

Rebane on oma paarikümne aastase karjääri jooksul kokku puutunud erinevate teatrietenduste ning isegi filmimaailmaga. Millised on muusiku jaoks aga kõige olulisemad kogemused? «Sooloalbumi ilmumine on kindlasti üks tähtsamaid hetki. Kui võtta tervikuna, siis ütlen, et kõiki töid on olnud väga lahe teha. Kuid näiteks kontsert publikuga...see on muusikuks olemise absoluutne kõrghetk. Kui satud esinemise käigus publikuga ühele lainele, kaasneb sellega tõeline vastutus ja rõõm, see on eriline katarsis. See on mulle ülimalt nauditav ja vägev väljakutse,» sõnas ta.

Uue helikandja esitluskontserdid toimuvad 25. novembril Moostes, 26. novembril Tartus, 27. novembril Tallinnas, 3. detsembril Pärnus ja 4. detsembril Haapsalus. «Esinemiste ajal on mul kindel plaan, mida oma publikuga peale hakkan. Muusika on jutustus või lugu, ükskõik kas seal on või ei ole sõnu juures. See ei ole niisama pilli tinistamine. Kontsertõhtul ma korvan sõnade puudumist erinevate jutustustega, mida toon publikuni enne oma palade esitust,» märkis Rebane. Oma plaadiesitluskontserdil muusik möirafoni lavale ei too. «Mängin kitarri, olen üksi ja minuga on laval igasugused erinevad seadmed,» lisas ta.

Mees naudib praeguse hooajaga kaasas käivat pimedust ja kaamost, arvates, et see on ideaalne aeg tema muusikaga tutvumiseks. «Üksi laval esineda on olnud mu üks erilistest eesmärkidest, ma lausa igatsesin seda. Loomulikult olen väga nautinud ka esinemisi, kui olen saatnud erinevaid artiste, seda teen rõõmuga ka edaspidi. Teen koostööd näiteks Maarja-Liis Ilusa, Dagö'ga ning Tiit Kikasega. Kuid mu enda muusika on minu jaoks kõige isiklikum ja intiimsem. See on ka üks põhjus, mis planeerisin oma plaadi esitlust just novembri ja detsembri piirile, see on minu muusika nautimiseks kõige õigem aeg. Kusjuures, see pime aeg on ainult toas olemiseks kole, kui oled õues, siis näed tegelikult päris huvitavaid valguseid ja tajud nii ilusaid looduse helisid,» sõnas Rebane.

«Ka minu muusika on inspireeritud jalutuskäikudest looduses. Eks neid looduses olemise hetki on muidugi igasuguseid olnud - kord olen rattaga, teinekord kajakiga, kuid alginspiratsioon on ikkagi loodusest. Looduse Omnibussi mees Jaan Riis on öelnud, et loodus ei saa kunagi olla hirmus ega kole, sa saad vaid ise end ebamugavalt tunda, kui pole õigesti valmistunud. Nii ka minu puhul, loodusesse minekuks pean olema alati valmis, seda kõike kaunist peab lihtsalt oskama vaadata,» tunnistas Peeter Rebane.