Kas teadsid, miks pulmas noorpaarile «kibe» hõigatakse?

Einer kirjeldas, et veel tänapäevalgi hoitakse pulmaameteid üsna au sees. «Kui sa saad medali, siis on see eriline austus pruutpaari poolt. Kui vanasti pulmi peeti, siis kutsuti kokku kogu küla ja pidu peeti kolm päeva järjest. Nüüd on ajad teised, mistõttu pulmapeole kutsutakse vaid lähedasemaid inimesi. Kui algab ametite välja hõikamine, siis seletan alati peorahvale lahti, miks neid medaleid on vaja jagada,» rääkis õhtujuht, mainides populaarsete ametite seas näiteks tantsulõvi, pitsatit ja kibe-karjujat.

Pulmaisa kirjeldas, miks kibe-karjujal on pulmas omamoodi tähtis roll täita. «Kui noored viitsivad vaeva näha, siis selleks, et ei tekiks erinevaid maitse-eelistusi, tehakse pulmaviin oma sildiga. Mõnel külalisel on ju nii, et kui pudeli peal on konkreetne logo, siis ta tunnetab maitset ette ja mõtted lähevad juba hommikuse pohmelli peale. Kui aga pulmaviin on korralikult ette dekoreeritud, siis kõigil on meeled võrdsed ning tehakse esimene naps, mis on alati noorpaari terviseks. Kui naps ära võetud, jään tavaliselt peorahvale silma vaatama ja uurin, et kas peigmees on joogi segamisel ikka piisavalt vaeva näinud selleks, et tähistada väärikalt kahe noore liitu. Külalised siis mekutavad oma jooki ja annavad teada, et joogil võiks üht või teist veel juures olla - see on veel kuidagi kibe. Peolauas pole joogisegamisel võimalik enam midagi muuta, suur vaev ju ära nähtud. Siis ongi võimalus hüüda kõvasti kibe - sest ainuke asi, mis suudab viina maitset paremaks muuta on noorpaari kirglik suudlus,» muigas Einer «kibe» karjumise tagamaade kohta.