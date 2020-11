Britta Soll uuest seriaalist: nägin esimese osa ära ja mu süda on rahul

Seriaali peaosalistena teevad kaasa Doris Tislar, Britta Soll, Laura Kukk ja Karolin Jürise. Läbivates kõrvalosades mängivad Ott Kartau, Lee Trei, Margo Teder, Hilje Murel, Ingmar Jõela jt.

Särtsakat optometrist Irist mängiv Britta Soll rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et eile õhtul oli võimalik sarja esimest osa näha suurelt ekraanilt, mil toimus pidulik eellinastus. «Üritus oli mõeldud sarja tegijatele ja mõningatele külalistele. Peale eellinastust võin öelda, et kõige suurem pinge on tänaseks maas. Kunagi ju ei tea, mida sa ekraanil näed ja kõigele lisaks, ise ennast vaadata on alati raske. Eile nägin esimese osa ära ja selle koha pealt on mu süda rahul,» tunnistas Soll.

Soll lisas, millistest teemadest seriaalis räägitakse. «Pealkiri «Sinu, minu, meie» on väga tabav. Sari puudutab väga suurt vaatajaskonda. On hea, et pealkiri pole üheselt paika pandud ning mingid otsad on vaatajate jaoks lahti jäetud. Sari räägib väga suures osas lapsevanemaks olemisest ning ka üleüldiselt peresuhetest, lapseks olemisest ja inimsuhetest. See ongi väga lai valdkond,» sõnas näitleja.

Näitleja avaldas, kuivõrd ta ise oma tegelaskujuga samastub. «Minu tegelaskuju nimi on Iris. Ta on keskealine naisterahvas, kes omab väikest prillipoodi. Iris on üksikema oma teismelisele pojale. Samastun Irisega nii palju, et oleme mõlemad emad, mina olen ema küll hoopis kolmele väikesele tüdrukule. Seriaalis olevat tegelaskuju oli väga huvitav kehastada, see andis mulle aimu, mis mind ees võib oodata,» muigas ta.

«Sarjas ma tegelen rohkem sellega, et mis probleemid ja murekohad tekivad siis, kui minu laps jõuab teismeikka. Olles ka ise ema, mõistsin neid Irise probleeme tegelikult väga hästi,» rääkis Soll.

Näitleja lisas, et ta hea meelega osaleks ka ise sellises tugigrupis, mis sarjas peategelaste vahel kujuneb. «Sarja neli peategelast moodustavad ühe laheda sõpruskonna. Selline grupp oleks ka reaalses elus kindlasti täiesti omal kohal. Minu elus sellist seltskonda pole, küll on aga palju häid sõbrannasid, kes on saanud emaks samal ajal või veidi varem. Olen saanud neilt häid nõuandeid...ja olen saanud neile ka oma muresid jagada,» sõnas ta.

Soll lisas, et uus sari pakub vaatajatele ka põnevaid armastusliine. «Ridge'ks ja Brooke'ks ma neid ei tituleeriks, kuid armastuse teema on täitsa sees. Ma rõhutan, et see pole emaduse seriaal. Seal on mitu paari, kes otsivad ja püüavad oma pereelus leida tasakaalu, õnne, rahu ja armastust. Ka mehed teevad seriaalis toredad rollid. Kusjuures, meeste perspektiiv on sarjas väga kenasti välja toodud,» märkis ta.