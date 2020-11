Tahad linde toita, kuid millest alustada? Siin sulle mõned nõuanded!

Ööd ja hommikud on juba päris jahedad. Uurisime, kas on saabunud õige aeg, et lindude toidulaud üle vaadata. «Hommikud on läinud küll päris jahedaks, kuid lindudel on veel ka looduses päris palju süüa. See ei tähenda muidugi seda, et oleks kuidagi ebasobiv lindude toitmisega algust teha,» rääkis Valker.

Valker rõhutas, et oluline on toita vaid neid linde, kes meil talvel aias ja asulas käivad. «Kindlasti peab vältima veelindude toitmist, ehk siis luikedele, partidele ja teistele veelindudele ei tohi süüa anda. Viimastel aastatel on meil tulnud uus probleem - mõned valged toonekured on jäänud hilja peale ja külaelanikud on hakanud neile süüa andma. Kuid nii toimides juhtub see, et need linnud ei tahagi enam ära lennata. Samas, tihaste ja teiste väikeste lindude toitmisega võib novembri teises pooles juba algust teha,» rääkis ta.

Vaatasime üle, milline on lindudele sobiv toidupoolis. «Pekitükk on igati sobiv, näiteks rasvatihased ja sinitihased armastavad seda toitu väga. Samas, pekki tulevad nokkima ka erinevad rähnid. Väga oluline on see, et pekitükk ei tohi olla maitsestatud ega soolatud. Kindlasti peab see olema ka riknemata toit,» lisas Valker.

Ka kaubandusvõrgus pakutakse riiulitel erinevaid linnutoite, rasvapallidest kuni erinevate valmissegudeni. Kui aga tahaks ise midagi valmistada, mis oleks kõige soodsam ja sobivam valik? «Päevalilleseemneid saab õnneks suhteliselt soodsalt hankida. Oluline on lihtsalt jälgida, et seemned ei oleks röstitud ega maitsestatud. Täiesti vabalt võib anda lindudele ka kaerahelbeid ning loomulikult pekki. Need ongi ehk kõige soodsamad asjad, mida välja panna ning ja jagada,» soovitas Valker.

Linnutoidu asetamise koht on samuti määrava tähtsusega. «Peki ja rasva puhul ei ole suurt söögimaja vaja, seda toitu võib ka traadiga oksa külge asetada. Parim söögikoht on selline, kus linnud jalgadega toidu peal käia ei saa. Lindudel lähevad toidu peale väljaheited, nii võivad levida haigused ja toit läheb ka kiiremini riknema. Parim lahendus oleks kasutada toidutoru laadset kohta, millel on külje peal väikesed avad. Koguste juures tuleb meeles pidada, et see pole lindude toitmine...see on lindude lisatoitmine. Te ei pea neile meeletult suuri koguseid panema. Me anname neile lisaks looduses leiduvale toidule veidi lisatoitu juurde, mida nad saavad siis lihtsalt kergema vaevaga tarbida,» lisas spetsialist.

«Akna taha pole mõtet lindude söögikohta panna, seda tuleks lausa vältida. Küsimus ei ole selles, et linnud kardaksid. Pigem asi selles, et väikesed linnud näevad aknaklaasil näiteks teise liigikaaslase või põõsa peegeldust ja nad võivad lennata vastu akent. Pange see söögikoht mõne tihedama puu või põõsa juurde, mis on majast eemal. Ohu korral saavad linnud sinna ka varjuda. Näiteks kullid on sellised, kes õpivad kiiresti selgeks lindude toitmiskohad. Kui paned toitmiskoha eemale või varju, annab seda võimaluse väikestele lindudele varjumiseks või vajadusel ka põgenemiseks,» lisas Valker.

Oluline on meeles pidada, et kui lindude toitmisega hetkel alustada, peaks seda tegema kuni talve lõpuni. «Sõltuvalt aastast, kuid selle toitmise saab siis ära lõpetada märtsi alguses või keskel. See lõpetamine peaks olema sujuv. Mitte nii, et üks päev paned terve hunniku päevalilleseemneid ja järgmine päev ei pane enam midagi. Toidukogust on mõistlik vähendada järk-järgult,» lisas Valker.